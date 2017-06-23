Хакеры, атаковавшие американские выборы, поменяли списки избирателей и украли личные данные

Как сообщили американскому журналу Time действующие и бывшие должностные лица, хакерские взломы баз данных избирателей в штатах и на местном уровне в 2016 году были более обширными, чем сообщалось ранее, и включали как минимум одну успешную попытку изменить информацию об избирателях и хищение тысяч записей данных избирателей, содержащих личную информацию, такую как фрагменты номеров социального страхования.

"В одном случае следователи обнаружили, что в базе данных одного округа имела место манипуляция данными избирателей, но изменения были обнаружены и исправлены, рассказали Time два информированных источника. Следователи не установили, были ли в этом случае хакеры российскими агентами", - пишет автор статьи Массимо Калабрези.

Тот факт, что личные данные в некоторых штатах были украдены, в рамках расследования предполагаемых российских попыток повлиять на выборы дает следователям ранее не освещавшуюся версию. "В Иллинойсе более 90% из почти 90 тыс. записей, украденных агентами российского государства, содержали номера водительских прав, а четверть - последние четыре цифры номеров социального страхования избирателей, по данным Кена Мензеля, главного советника Управления по выборам в штатах", - говорится в публикации.

Следователи из Конгресса изучают вопрос о том, попало ли что-то из этой похищенной личной информации в избирательный штаб Трампа, как сообщили изданию два ознакомленных источника.

"Если какой-либо из избирательных штабов, Трампа или другой, использовал недопустимые данные, то возникают вопросы: как они их получили? От кого? И как много они знали? - сказал в интервью Time демократ Майкл Бахар, бывший высокопоставленный член комитета по разведке Палаты представителей. - В этом суть расследования".

"Официальные представители комитетов по разведке Палаты представителей и Сената отказались комментировать поиск похищенных данных. Никто из лиц, давших интервью для этой статьи, не сказал, что видел доказательства того, что похищенные личные данные действительно попали в избирательный штаб Трампа", - подчеркивает издание.

Оба комитета по разведке ведут расследование относительно того, способствовало ли это вмешательство осуществлению более обширных стратегических целей России подорвать демократию в США или нет, напоминает издание.

"Нынешние и бывшие сотрудники правоохранительных органов и разведки утверждают, что Россия также могла попытаться использовать похищенные данные избирателей, чтобы получить влияние на сознательных или невольных соучастников в избирательном штабе Трампа, втянув их в более обширный тайный сговор", - говорится в статье.