Реальное развитие американо-российских отношений можно увидеть в небе над Сирией

"Дорогой Пентагон!

Мы пишем, чтобы сообщить тебе об изменении правил участия наших вооруженных сил в сирийском конфликте. Любые летательные аппараты, принадлежащие международной коалиции, оказавшиеся к западу от реки Евфрат, будут отслеживаться российскими средствами ПВО в небе и на земле и рассматриваться в качестве мишеней. Пересечете Евфрат - и мы оставляем за собой право сбить ваш самолет. Кроме того, мы прекращаем дальнейшие коммуникации по военной координации. Хорошего дня!

Министерство обороны Российской Федерации".

Таковым, по сути, было резкое сообщение из Москвы после того, как США 18 июня сбили сирийский военный самолет, пишет обозреватель Time Иэн Бреммер. Это вряд ли можно назвать новыми американо-российскими отношениями, которых, по их словам, хотели президенты Дональд Трамп и Владимир Путин. Что же происходит?

"Помогая правительству президента Башара Асада в Сирии и пользуясь поддержкой Ирана, Россия установила военное господство в Сирии. Сейчас вопрос заключается в том, какую часть страны Россия сможет помочь Асаду вернуть. Американские должностные лица, особенно в Пентагоне, хотят минимизировать завоевания Асада и его политические рычаги, чтобы добиться результата, который создаст больший баланс в стране и лишит Россию доминирующей роли в Сирии в будущем", - говорится в статье.

"Русские вряд ли собьют самолет США. Путин агрессивный, но не глупый, - пишет Бреммер. - Однако он будет продолжать изыскивать способы подрывать интересы США всегда и везде, а особенно - если он будет играть роль "сильного человека" в преддверии выборов в России в 2018 году. Здесь таится реальная опасность дальнейшего нарастания конфронтации в отношениях США и России. И, несмотря на все его усилия, Трамп ничего тут поделать не может".