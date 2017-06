23 июня 2017 г. Дэвид Сандерсон | The Times Из последних писем Эйнштейна выяснилось, что он стыдился двух своих неудачных браков "Стало известно письмо, свидетельствующее, что на закате жизни Альберт Эйнштейн стыдился запутанной личной жизни и того, как завершились два его брака", - пишет журналист The Times Дэвид Сандерсон. Письмо адресовано родственникам Микеле Бессо, лучшего друга Эйнштейна. Более 50 писем - свидетельства их дружбы, длившейся 50 лет, - будут проданы с торгов в аукционном доме Christie's в июле. "Бессо, инженер, единственный человек, сотрудничество с которым признал Эйнштейн, позднее стал доверенным посредником между ученым и его первой женой Милевой, когда та заподозрила Эйнштейна в связях на стороне и их брак распался. Связи действительно были, в том числе с Эльзой, двоюродной сестрой Эйнштейна по материнской линии, которая позднее стала его второй женой", - пишет корреспондент. Переписка с Бессо также проливает свет на разрыв Эйнштейна с детьми и его второй брак. Томас Веннинг, глава отдела книг и рукописей в Christie's, так пересказал еще одно письмо: "Его вторая жена была смертельно больна, и, очевидно, он был поглощен работой, потому что в то время, когда он не сидел в своем кабинете, он бродил по дому в полном смятении, рыдая. Он не был хорошим мужем, но он был предан своей жене. Математика была для него убежищем от трудностей и забот". "Также всплыла связь Эйнштейна с Маргаритой Коненковой, предполагаемой советской шпионкой. Есть версии, что ей было поручено докопаться до сведений о проекте создания атомной бомбы в США. Неизвестно, когда началась эта связь - еще при жизни Эльзы или после ее смерти в 1936 году", - говорится в статье. Веннинг сказал, что прослезился, прочитав письмо к родственникам Бессо. Оно было написано в 1955 году - через несколько дней после смерти Бессо и за месяц до кончины самого Эйнштейна. "Этот дар гармоничной жизни редко сочетается со столь проницательным умом, - написал ученый. - Но чем я больше всего восхищался в нем как в человеке, так это тем обстоятельством, что он сумел прожить много лет не только в мире, но и в прочной гармонии с женой - задача, с которой я дважды довольно постыдно не справился". Источник: The Times