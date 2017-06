23 июня 2017 г. Луис Годдард и команда по работе с данными The Times | The Times Адреса электронной почты и пароли министров выставлены на продажу "Пароли, принадлежащие министрам - членам кабинета, послам и офицерам полиции, находящимся на руководящих должностях, были выставлены на продажу в сети российскими хакерами", - говорится в эксклюзивном материале The Times. Как стало известно из расследования журналиста Луиса Годдарда и группы по работе с данными, "электронные адреса и пароли, которыми пользовались Джастин Грининг, министр образования, и Грег Кларк, министр по делам бизнеса, входят в число украденных учетных данных десятков тысяч правительственных чиновников, проданных или обменянных на русскоязычных хакерских ресурсах". Позднее эти данные появились в свободном доступе. "Как показал анализ, два огромных списка краденых данных раскрывают личные регистрационные данные тысячи членов и сотрудников британского парламента, 7 тыс. сотрудников полиции и более тысячи служащих МИДа - включая IT-директора ведомства", - говорится в статье. Газета сообщает, что в списках присутствуют взломанные данные с интернет-сайтов, в том числе с Linkedin, сервис для деловых контактов, который был скомпрометирован в 2012 году, социальная сеть MySpace и множество менее крупных организаций. "Эксперты по безопасности предупредили, что хакеры могут воспользоваться данными, чтобы проникнуть на правительственные аккаунты, особенно если у чиновников был один и тот же пароль повсюду в интернете, - отмечает издание. - Также жертвы могут быть уязвимыми для шантажа или использования их личности посторонними в случае, если пароли были использованы для получения постыдной информации из аккаунтов личной электронной почты или со страниц в соцсетях". "Один из списков впервые появился на частном русскоязычном хакерском форуме, указывая на то, что преступники этой страны могли быть вовлечены в его создание", - уточняют авторы. "Несмотря на официальное руководство, советующее создавать надежные пароли для защиты от хакеров, утечка показывает, что многие пароли можно было с легкость угадать, - пишет издание. - Один высокопоставленный политик использовал название своего родного графства, за которым следовало число. Другой использовал фамилию родственника". "Большинство учетных данных из утечки были получены в ходе хорошо разрекламированных атак, таких как взлом в 2012 году LinkedIn, но списки также включают ранее неизвестный экспертам по безопасности материал, - говорится в статье. - Некоторые пароли - включая те, что приписывают Гриниг и Кларку, - могут быть десятилетней давности". Оба министра отказались дать комментарии газете или подтвердить, верны ли пароли и используются ли они до сих пор. Как пишет газета, один из списков регистрационных данных был связан с хакерским программным обеспечением, разработанным российским киберпреступником. Между тем, отвечая в июне на заявления о взломах, связанных с выборами в США, президент Путин сказал, что, если хакеры "настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту - как они считают, правильную - в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России". Источник: The Times