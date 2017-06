23 июня 2017 г. Луис Годдард | The Times Членов кабинета министров и высокопоставленных дипломатов подставили хакеры "В добытых хакерами данных, которые проанализировала газета The Times, содержится более миллиарда единиц личной информации, в том числе имена пользователей и пароли, использованные для создания учетных записей в десятках соцсетях, а также на торговых сайтах и сайтах знакомств за последние 10 лет", - сообщает Луис Годдард в The Times. "Среди этих сведений десятки тысяч адресов с расширением gov.uk, принадлежащих правительственным чиновникам. В списках значится более тысячи парламентских почтовых адресов, заканчивающихся на parliament.uk, наряду с паролями, принадлежащими государственным служащим, в том числе членам кабинета министров - Грегу Кларку и Джастин Грининг", - говорится в статье. "В списках также найдено более тысячи адресов, относящихся к министерству иностранных дел, в том числе принадлежащих как минимум пяти действующим и бывшим послам, а также руководящему составу Уайтхолла", - сообщает журналист. "Никто из чиновников не подтвердил использование приписываемых им паролей. МИД отказался подтверждать, что найденные адреса принадлежат чиновникам, о которых идет речь. Все они соответствуют стандартному формату "имя, фамилия", используемому министерством", - передает издание. Источник: The Times