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23 июня 2017 г.
23 июня 2017 г.

Луис Годдард | The Times

Членов кабинета министров и высокопоставленных дипломатов подставили хакеры

"В добытых хакерами данных, которые проанализировала газета The Times, содержится более миллиарда единиц личной информации, в том числе имена пользователей и пароли, использованные для создания учетных записей в десятках соцсетях, а также на торговых сайтах и сайтах знакомств за последние 10 лет", - сообщает Луис Годдард в The Times.

"Среди этих сведений десятки тысяч адресов с расширением gov.uk, принадлежащих правительственным чиновникам. В списках значится более тысячи парламентских почтовых адресов, заканчивающихся на parliament.uk, наряду с паролями, принадлежащими государственным служащим, в том числе членам кабинета министров - Грегу Кларку и Джастин Грининг", - говорится в статье.

"В списках также найдено более тысячи адресов, относящихся к министерству иностранных дел, в том числе принадлежащих как минимум пяти действующим и бывшим послам, а также руководящему составу Уайтхолла", - сообщает журналист.

"Никто из чиновников не подтвердил использование приписываемых им паролей. МИД отказался подтверждать, что найденные адреса принадлежат чиновникам, о которых идет речь. Все они соответствуют стандартному формату "имя, фамилия", используемому министерством", - передает издание.

Источник: The Times


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