Грег Миллер, Эллен Накашима и Адам Энтус | The Washington Post Тайная борьба Обамы за то, чтобы наказать Россию за атаку Путина на выборы "В начале прошлого августа конверт с необычными ограничениями на то, как с ним обращаться, прибыл в Белый дом, - повествуют Грег Миллер, Эллен Накашима и Адам Энтус в американском издании The Washington Post. - Он был прислан с посыльным из ЦРУ и содержал указания показать его содержание лично только четырем людям: президенту Бараку Обаме и трем старшим помощникам". По словам авторов, "внутри была разведывательная бомба, доклад, полученный от источников глубоко внутри российского правительства, который детально рассказывал о прямой вовлеченности российского президента Владимира Путина в киберкампанию по подрыву и дискредитации американской президентской гонки. Но он на этом не останавливался. Разведка завладела конкретными указаниями Путина касательно дерзких целей операции - победить или, по крайней мере, навредить кандидату демократов Хиллари Клинтон и способствовать избранию ее оппонента, Дональда Трампа". В течение последующих пяти месяцев администрация Обамы тайно обсуждала множество опций по сдерживанию или наказанию России, включая кибератаки по российской инфраструктуре, обнародование материала ЦРУ, который мог бы смутить Путина, и санкции, которые, по словам чиновников, могли бы "обвалить" российскую экономику, говорится в статье. "Но, в конце концов, в конце декабря Обама одобрил скромный пакет, сочетающий меры, которые были составлены для наказания России по другим вопросам, - высылку 25 дипломатов и закрытие двух российских зданий, - с экономическими санкциями столь узкой направленности, что даже те, кто помог их разработать, описали их влияние как по большей части символическое". Приближенные к Обаме люди выступили в защиту ответа администрации на вмешательство России, передает издание. Так, Денис Макдоноу, глава аппарата Белого дома при Обаме, сказал, что администрация рассматривала российское вмешательство как атаку на "сердце нашей системы". "Мы исходили из первоочередного принципа, который требовал от нас защитить честность голосования. И что важно, мы это сделали", - заявил Макдоноу газете. Однако другие чиновники из администрации испытывают сожаление, оглядываясь на "российский" период, сообщает газета. "Мне кажется, как будто мы растерялись", - заявил бывший руководящий чиновник из администрации Обамы. Издание публикует рассказ об ответе администрации Обамы на российское вмешательство, основанный на интервью с более чем тремя дюжинами нынешних и бывших американских чиновников на руководящих должностях в правительстве, включая Белый дом, Госдепартамент, министерства обороны и внутренних дел, а также разведслужбы США. Большинство согласились говорить только на условиях анонимности. Белый дом, ЦРУ, ФБР, АНБ и офис директора Национальной разведки отказались давать комментарии. "Прорыв ЦРУ произошел на этапе президентской кампании, когда Трамп был выбран кандидатом от Республиканской партии, но по-прежнему считалось, что вероятность его победы очень мала, - говорится в статье. - Клинтон лидировала с большим перевесом в основных опросах, и Обама ожидал, что он будет передавать власть кому-то, кто работал в его кабинете". Авторы пишут, что разведданные ЦРУ о Путине были невероятными во многих планах, в том числе это был подвиг шпионажа. Когда директор ЦРУ Джон Бреннан предупредил в начале августа руководящих чиновников Белого дома о разведданных, касающихся Путина, реакция президента, по описанию чиновников, была серьезной. Обама "был глубоко обеспокоен и хотел получить как можно больше информации как можно быстрее", - рассказал бывший чиновник. "Он хотел, чтобы этим занялось все разведывательное сообщество". Как рассказывает издание, Бреннан созвал секретную оперативную группу в штаб-квартире ЦРУ, состоящую из нескольких дюжин аналитиков и офицеров ЦРУ, АНБ и ФБР. "Подразделение работало как герметичный отсек, его работа была скрыта от остального разведывательного сообщества". Чиновники рассказали, что оперативная группа работала исключительно для двух групп "клиентов". "Первой были Обама и менее 14 руководящих чиновников правительства. Вторая была командой специалистов по оперативным вопросам в ЦРУ, АНБ и ФБР, которые получали указания от оперативной группы, на что нацеливать их последующие усилия по сбору дальнейших разведданных по России". "Какими бы бесстыдными ни казались российские атаки на выборы, Обама и его старшие советники опасались ухудшения ситуации, - рассказывают авторы. - Они были обеспокоены тем, что любой ответ до выборов может вызвать эскалацию со стороны Путина. Московское вмешательство на тот момент воспринималось как глубоко тревожное, но вряд ли способное существенным образом повлиять на выборы. Куда большее беспокойство у команды Обамы вызывала перспектива кибератаки на системы голосования перед днем выборов". "Также они переживали, что любое действие, которое они предпримут, будет воспринято как политическое вмешательство в уже взрывоопасную кампанию, - говорится далее. - К августу Трамп предвещал, что выборы подтасуют. Чиновники Обамы боялись давать пищу для таких заявлений, способствовать усилиям России по дискредитации исхода и потенциально пагубно повлиять на ожидаемый триумф Клинтон". "Несмотря на разведданные, предоставленные ЦРУ, другие агентства с большей медлительностью поддерживали заключение о том, что Путин лично распоряжался операцией и хотел помочь Трампу", - сообщают журналисты. "Это было определенно убедительным, но это было неоднозначно, - сказал один руководящий чиновник из администрации. - Нам этого было недостаточно". "Часть самых решающих технических разведданных по России поступила из другой страны, - пишут авторы со ссылкой на чиновников. - Из-за источника материала АНБ не было готово считать его заслуживающим большого доверия". Ситуационная комната - это на самом деле комплекс безопасных помещений на цокольном этаже Западного крыла Белого дома, продолжают авторы. "Из главной комнаты идет видеотрансляция в некоторые офисы Совета национальной безопасности, позволяя старшим помощникам, сидящим за своими столами, видеть - но не слышать - когда проходят встречи, - поясняют журналисты. - В то время как заседания, связанные с Россией, с членами кабинета начались в августе, видеотрансляция была выключена. Как рассказали чиновники, в последний раз такое случилось на постоянной основе весной 2011 года в преддверии рейда американского спецназа на убежище бен Ладена в Пакистане". "Затемненные экраны воспринимались как зловещий знак среди чиновников Белого дома более низкого уровня, которых в значительной степени держали в неведении касательно решений по России, хоть им и было дано задание разработать опции ответных мер против Москвы. (...) Чего эти чиновники низшего звена не знали, так это того, что начальники и их замы к концу сентября почти исключили любые ответные меры против Москвы до выборов. Они боялись, что любые действия будут восприняты как политические и что Путин, мотивируемый глубоким негодованием в отношении Клинтон, был готов пойти дальше фейковых новостей и слива электронных писем", - сообщает издание. "Предположение, что Клинтон выиграет, внесло вклад в отсутствие спешки, - говорится далее. - Вместо этого администрация сделала ряд предупреждений". Бреннан сделал первое предупреждение 4 августа в виде прямого звонка Александру Бортникову, главе ФСБ, сообщают журналисты. "Месяцем позже Обама встретился лицом к лицу с Путиным во время встречи мировых лидеров в Ханчжоу, в Китае". В сопровождении одних лишь переводчиков Обама сказал Путину, что "мы знали, что он делал, и [ему] лучше перестать, в противном случае...", сообщает газета со ссылкой на старшего помощника президента, который после этого переговорил с Обамой. "Путин ответил, требуя доказательств и обвиняя США во вмешательстве во внутренние дела России", - говорится в материале. "В последовавшей пресс-конференции Обама намекнул на разговор и завуалированно пригрозил. "Здесь мы вступаем в новую эру, где у ряда стран есть значительные потенциалы, - сказал он. - Откровенно говоря, у нас больше потенциала как с наступательной, так и с оборонной точки зрения". Последовало, как минимум, еще два предупреждения", - информирует газета. "Несмотря на зловещие предупреждения, 8 ноября не произошло краха американской избирательной инфраструктуры, не было свидетельств мошенничества, связанного со взломами, аварий автоматов для электронного голосования или манипуляции подсчетом голосов, - продолжают авторы. - Однако сам результат был шоком". "Белый дом был подавлен и шокирован, - рассказал бывший чиновник из администрации. - Возникло ощущение, что представители спецслужб тут же занялись самоанализом, они будто подумали: "Вау, мы что, действовали неправильно в этой ситуации". Как рассказывают авторы, госсекретарь Джон Керри стал призывать к созданию двухсторонней комиссии для расследования российского вмешательства и предоставления рекомендаций касательно того, как защитить будущие выборы. Эта комиссия должна была быть создана по образцу той, что расследовала теракты 11 сентября 2001 года. Но как только Денис Макдоноу, глава аппарата Белого дома, представил это предложение на заседании Совета национальной безопасности, он начал его критиковать, утверждая, что оно будет воспринято как предвзятое и почти однозначно будет заблокировано в Конгрессе, говорится в статье. "Затем Обама подхватил критику Макдоноу, фактически уничтожив какие-либо шансы на создание российской комиссии". "9 декабря Обама поручил американским разведывательным агентствам всеобъемлющий обзор российского вмешательства в американские выборы, начиная с 2008 года, планируя обнародовать некоторые выводы, - продолжают авторы. - Неделей позже, в ходе одного из своих финальных брифингов, он выразил раздражение тем, что над такими значительными выборами "возобладала эта кучка утечек". Затем он возложил ответственность на Москву. "Русские не могут нас изменить или значительно ослабить, - приводит издание слова экс-президента. - Их страна меньше. Их страна слабее. Их экономика ничего не производит такого, что кто бы то ни было хотел бы покупать, кроме нефти, газа и оружия". "Решение Обамы заказать всеобъемлющий доклад о вмешательстве Москвы американским разведывательным агентствам подвигло аналитиков вновь просмотреть досье своих ведомств в поисках ранее проигнорированных ключей, - говорится далее. - Эти усилия привели к шквалу новых, тревожных сообщений - многие из которых были представлены в ежедневном президентском резюме (документ, который директор Национальной разведки ежедневно предоставляет президенту США. - Прим. ред.) - касательно подрыва Россией президентской гонки 2016 года. Вырисовывающаяся картина дала возможность высшим должностным лицам начать воспринимать российскую кампанию в более широком плане, как всеобъемлющий заговор большого охвата". "Ставшее мрачным настроение Обамы, выводы разведки и приближающаяся передача власти придали новую срочность решениям Совета национальной безопасности", - пишут авторы. В середине декабря, в то время как члены кабинета по очереди называли недостатки различных предложений ответных мер против России, советник президента по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс потеряла терпение и начала их обрывать, говорится в статье. "Мы больше не разговариваем. Мы действуем", - сказала она, согласно одному участнику встречи. В итоге Райс представила Обаме план, призывающий к конфискации обоих российских дипломатических зданий (в штате Мэриленд и в Нью-Йорке), закрытия которых давно добивалось ФБР, а также к высылке 35 человек, подозреваемых в шпионаже. Обама подписал пакет и объявил карательные меры 29 декабря, будучи в отпуске на Гавайях. "Отчет, который Обама заказал, был обнародован неделей позже, 6 января, - сообщают авторы. - Он основывался в большой мере на работе, проделанной оперативной группой, которую создал Бреннан и обнародовал то, что ЦРУ заключило в августе: что "Путин и российское правительство стремились увеличить шансы на выборах избранного президента Трампа, по возможности дискредитируя секретаря Клинтон". "Высылки и конфискация зданий изначально были задуманы как ответные меры против Москвы не за вмешательство в выборах, но в связи с растущей кампанией преследования американских дипломатов и агентов разведки", - сообщает газета. Так, издание впервые пишет о том, что "6 июля российский военный вертолет пикировал с воздуха, чтобы несколько раз пролететь лишь в нескольких футах от капота машины, за рулем которой был американский военный атташе в сопровождении коллег, на участке дороги между Мурманском и Печенгой на севере России". На каком-то этапе принятия решений Белого дома аналитики из разведки использовали фото с воздуха двух российских дипломатических зданий в США, чтобы показать, как они были изменены, чтобы усилить их шпионские мощности, информирует газета. "Слайды, показанные в Ситуационной комнате, продемонстрировали новые дымоходы и другие характеристики, все из которых предположительно должны были позволить установить более утонченное снаряжение для прослушки, нацеленной на объекты ВМС США и штаб-квартиру АНБ в Форт-Миде в Мэриленде". Когда сотрудники ФБР вошли в здания, освобожденные русскими, "они обнаружили, что оттуда были убраны антенны, электроника, компьютеры, картотеки и другое снаряжение", и, по словам чиновников, торопливая уборка этих объектов оставила заметные следы на полу, столах и стенах. Как пишет газета, по сравнению с санкциями, связанными с Украиной, санкции из-за выборов не имели такого сильного эффекта. "Чиновники, вовлеченные в их разработку, сказали, что главные мишени - российские службы внешней и военной разведки, ГРУ и ФСБ, и руководящие чиновники в этих ведомствах - имеют мало известного имущества за рубежом или же уязвимых активов, которые можно заморозить". "Я не думаю, что кто-либо из нас думал о санкциях как о главном способе выразить наше неодобрение" в связи с вмешательством в выборы, рассказал авторам руководящий чиновник в администрации, вовлеченный в решение. "Преследование их разведслужб не имело целью экономическое влияние. Оно было символичным", - сказал источник. Но Обама также подписал тайное решение, санкционирующее новую секретную программу при участии АНБ, ЦРУ и Киберкомандования США, рассказывают журналисты со ссылкой на чиновников. "Кибероперация пока на ранних стадиях и включает дислоцирование "имплантатов" в российские сети, которые считаются "важными для противника и подрыв которых доставит им мучения и неудобства", - сообщил бывший американский чиновник. "Имплантаты были разработаны АНБ и сделаны так, что их можно активировать удаленно в рамках ответного киберудара под угрозой российской агрессии, будь то атака на единую энергосистему или же вмешательство в будущую президентскую гонку". По словам чиновников, Трамп должен обнародовать контрприказ, чтобы остановить эту программу, но пока они не видели никаких признаков того, что Трамп это сделал. При участии Карен Деянг и Джули Тейт Источник: The Washington Post



