23 июня 2017 г. Стивен Сестанович | The Washington Post Владимир Путин вдруг занял оборонительную позицию по поводу коррупции Профессор Колумбийского университета, экс-посол США в странах бывшего СССР Стивен Сестанович приводит в The Washington Post результаты нового опроса россиян. 87% респондентов сообщили, что доверяют Владимиру Путину представлять Россию на мировой арене, однако 9 из 10 россиян считают серьезной проблемой коррупцию, и число тех, кто верит, что Путин борется с ней, за два года уменьшилось с 62% до 49. "Несколько последних лет Путин утверждал, что жестко борется с коррупцией и злоупотреблением государственной властью, - говорится в статье. - По большей части это было, конечно, ничего не значащей риторикой. Каждое серьезное действие в соответствии с этими словами поставило бы под угрозу созданную Путиным систему". На состоявшемся на прошлой неделе телемосте, пишет Сестанович, Путин объявил, что коррупция просто "не относится к числу основных" проблем, досаждающих россиянам. "Когда честный школьник пожаловался, что коррумпированные чиновники получают легкие наказания, первоначальный, колючий, ответ президента сводился к предположению, что этот вопрос написал кто-то другой. Заключил он следующим жалким призывом: "Давайте полагаться на работу судебной системы", - рассказывает автор статьи. "Очевидно, почему Путин стал нервничать по поводу коррупционной проблемы. Его самый заметный противник, Алексей Навальный, сделал ее основной темой своих чрезвычайно популярных онлайновых видеороликов и недавних демонстраций против "жуликов и воров" из действующего режима. Всегда немного шокировало, что Путин считал возможным для себя претендовать на роль защитника чистого правительства, но каким-то образом это сходило ему с рук. Теперь, очевидно, он опасается, что даже говорить о коррупции - все равно что подтверждать критику из уст Навального", - говорится в статье. "Навальный сделал нечто беспрецедентное. Он вынудил президента России прекратить притворяться противником коррупции. Другие могут ополчаться на нее, но для Путина отныне коррупция - "фальшивые новости", - утверждает Сестанович. "Отвергать саму идею коррупции - вот что стало позицией по умолчанию путинского режима. Говорить о ней - подозрительно, даже зловеще", - считает автор. "Каждый россиянин может сказать, что коррупция - это проблема. И все же Путин, по-видимому, решил, что безопаснее добиваться переизбрания, говоря нечто абсурдное и непопулярное, чем продолжать твердить, что он верит в честное правительство. В нынешней России такой откровенный цинизм может быть шагом вперед. Оппоненты Путина заставили его открыто сказать, какова его настоящая позиция", - резюмирует Сестанович. Источник: The Washington Post