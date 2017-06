23 июня 2017 г. Майк Дебонис | The Washington Post Сенат готовится переработать законопроект о санкциях против Ирана и России, но действия Палаты представителей остаются неясными "Неожиданное препятствие на пути новых санкций в отношении Ирана и России, как представляется, начало исчезать в четверг, когда Палата представителей и Сенат взялись за решение процедурной проблемы по двухпартийному законопроекту, который также затруднит для президента Трампа смягчение санкции против России", - пишет The Washington Post. "Но остается неясным, когда Палата представителей примет окончательное решение по законопроекту", - сообщает корреспондент Майк Дебонис. "Палата представителей высказалась против сенатского Акта по противодействию иранской политике дестабилизации, одобренного ранее на этой неделе, утверждая, что он нарушает положение конституции, требующее, чтобы законопроекты, касающиеся госдоходов, выдвигались в Палате представителей. Это спровоцировало обвинения демократов в том, что республиканские лидеры Палаты представителей пытались затормозить законопроект по указанию Трампа", - пишет издание. "Однако консультанты Палаты представителей в четверг заявили, что решение этого вопроса вырабатывается во взаимодействии с Сенатом. Сотрудник бюджетного комитета заявил, что группа направила формулировку законопроекта в сенатский комитет по международным отношениям, который рассмотрит основную проблему, касающуюся возможных государственных доходов от штрафных санкций, которые могут взиматься в соответствии с законопроектом", - говорится в статье. Источник: The Washington Post