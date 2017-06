23 июня 2017 г. Дино Грандони | The Washington Post Сенаторы-демократы призывают Трампа изучить возможности России по взлому американских электросетей В четверг 19 сенаторов-демократов направили президенту Дональду Трампу письмо с призывом поручить Министерству энергетики провести анализ того, способна ли России взломать американские электрические сети и нарушить их работу, пишет The Washington Post. Сенаторы под руководством Марии Кантвелл утверждают, что администрация Трампа не ответила на запрос о проведении такого исследования, направленный в марте. В апреле министр энергетики Рик Перри поручил своему ведомству провести обширное исследование использования электроэнергии в США, но оно направлено на другие вопросы. Авторы письма просят президента пересмотреть приоритеты, пишет автор статьи Дино Грандони. Недавнее исследование, проведенное фирмой, занимающейся вопросами кибербезопасности, выявило, что хакеры, которые союзничают с Россией, создали кибероружие под названием CrashOverride, способное вызывать сбои в работе электрических систем. По утверждению исследователей, эта вредоносная программа использовалась против Украины в декабре. Демократы написали в своем письме, что доклад специализирующейся на кибербезопасности компании Dragos делает "все более очевидной" уязвимость американских электрических сетей перед иностранной кибератакой. Они попросили Белый дом поручить Министерству энергетики, наряду с другими ведомствами, прояснить, какой ущерб Россия способна нанести американской инфраструктуре и не совершались ли такие попытки в прошлом. Источник: The Washington Post