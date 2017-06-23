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23 июня 2017 г.
23 июня 2017 г.

Фарид Закариа | The Washington Post

Соединенные Штаты вваливаются в новое десятилетие войны

"Пока мы сосредоточены на дополнительных выборах [в Конгресс], взлетах и падения российского расследования и свежих твитах президента Трампа, похоже, исподволь происходит крупный и судьбоносный сдвиг во внешней политике США, - отмечает обозреватель The Washington Post Фарид Закариа. - Попросту говоря, Соединенные Штаты вваливаются в новое десятилетие войны на Большом Ближнем Востоке. И это следующее десятилетие конфликта может оказаться еще более дестабилизирующим, чем предыдущее".

Рассмотрев положение дел в Сирии, Афганистане и Йемене, журналист утверждает: "Почти в любой ситуации, в которую вовлечены войска США, решения принимаются скорее политические, нежели военные. Это особенно справедливо для таких мест, как Сирия и Афганистан, где обозначили свои позиции и распространили влияние многие региональные державы с существенными интересами. Вооруженная сила без стратегии или тесно связанных политического и дипломатического процессов обречена на провал, который может привести к нежелательным последствиям, - вспомните последние 15 лет".

"Во время предвыборной кампании Трамп, казалось, искренне задумался о роли Америки на Ближнем Востоке", - вспоминает журналист. "Обычно я такого не говорю, окей, потому что я очень проактивный, - сказал однажды Трамп. - Но я бы сел и подумал: "Поглядим, что происходит".

"Да. После 16 лет непрестанных боев, гибели тысяч людей, траты биллионов долларов и нарастания нестабильности в регионе кому-то в Вашингтоне надо бы спросить - до следующей бомбежки или следующего маневра - "Что происходит?", - соглашается Закариа.

Источник: The Washington Post


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