23 июня 2017 г. Фарид Закариа | The Washington Post Соединенные Штаты вваливаются в новое десятилетие войны "Пока мы сосредоточены на дополнительных выборах [в Конгресс], взлетах и падения российского расследования и свежих твитах президента Трампа, похоже, исподволь происходит крупный и судьбоносный сдвиг во внешней политике США, - отмечает обозреватель The Washington Post Фарид Закариа. - Попросту говоря, Соединенные Штаты вваливаются в новое десятилетие войны на Большом Ближнем Востоке. И это следующее десятилетие конфликта может оказаться еще более дестабилизирующим, чем предыдущее". Рассмотрев положение дел в Сирии, Афганистане и Йемене, журналист утверждает: "Почти в любой ситуации, в которую вовлечены войска США, решения принимаются скорее политические, нежели военные. Это особенно справедливо для таких мест, как Сирия и Афганистан, где обозначили свои позиции и распространили влияние многие региональные державы с существенными интересами. Вооруженная сила без стратегии или тесно связанных политического и дипломатического процессов обречена на провал, который может привести к нежелательным последствиям, - вспомните последние 15 лет". "Во время предвыборной кампании Трамп, казалось, искренне задумался о роли Америки на Ближнем Востоке", - вспоминает журналист. "Обычно я такого не говорю, окей, потому что я очень проактивный, - сказал однажды Трамп. - Но я бы сел и подумал: "Поглядим, что происходит". "Да. После 16 лет непрестанных боев, гибели тысяч людей, траты биллионов долларов и нарастания нестабильности в регионе кому-то в Вашингтоне надо бы спросить - до следующей бомбежки или следующего маневра - "Что происходит?", - соглашается Закариа. Источник: The Washington Post