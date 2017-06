23 июня 2017 г. Лоренс Норман | The Wall Street Journal Лидеры ЕС достигли политического соглашения о продлении санкций против России Лидеры Евросоюза достигли в четверг политического соглашения о продлении экономических санкций против России еще на полгода, пишет The Wall Street Journal. Это решение, которое ожидалось многими, будет формально одобрено в ближайшие дни, вероятно, в начале следующей недели. Это означает, что санкции, срок действия которых истекал в конце июля, теперь продолжатся, по меньшей мере, до января 2018 года, поясняет автор статьи Лоренс Норман. "Решено. ЕС продлит экономические санкции против России за невыполнение Минского соглашения", - написал в "Твиттере" президент Европейского совета Дональд Туск. "ЕС и США связывают экономические санкции с Минским соглашением о прекращении огня от февраля 2015 года, направленным на прекращение боев между украинскими силами и сепаратистами, которых поддерживает Россия. По словам европейских дипломатов, прогресс по соглашению застопорился, а значит, настоящих дебатов о том, продолжать ли существующий курс и продлевать ли санкции, не велось", - отмечает Норман. Представители ЕС и России утверждают, что санкции, ограничивающие связи с Россией в оборонной, энергетической и финансовой сфере, нанесли вред российской экономике, которая, похоже, все же адаптируется к ним. В 2014 году экономика России вступила в двухлетнюю рецессию на фоне санкций и снижения цен на нефть, но Всемирный банк ожидает ее роста на 1,3% в этом году. Источник: The Wall Street Journal