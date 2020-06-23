На гигантской бойне в Реда-Виденбрюк немецкая модель борьбы против Covid-19 оказалась под угрозой

"(...) Город Реда-Виденбрюк на севере Германии, население которого составляет 47 тыс. человек, находится на осадном положении, поскольку региональные власти выявили более 1300 положительных тестов на коронавирус на бойне Tönnies, крупнейшем заводе по переработке свинины в Германии. Предприятие было закрыто, вокруг него были развернуты военные подразделения. Глава завода принес извинения, а почти 7 тыс. рабочих и их семьи поместили на карантин. Это самая большая неудача в санитарной сфере, зафиксированная правительством Германии с момента начала снятия карантина, хотя ранее управление эпидемией в этой стране оценивалось довольно высоко", - пишет журналист Le Figaro Пьер Авриль.

"Левые политики обрушились на мясного магната Роберта Тонниса, который заявил, что несет "полную ответственность" за скандал, - говорится в статье. (...) - Федеральный министр труда и социальных вопросов Хубертус Хайль в газете Bild пригрозил владельцу семейного бизнеса, который "заработал сумасшедшие деньги" в последние годы, тем, что его "авторитет разрушен" и ему придется "ответить" за свои действия. По мнению зеленых, магнат должен возместить убытки за счет своего "собственного состояния".

"Дело не только в мясном секторе, подорван образ земли Северный Рейн-Вестфалия, граничащей с Бельгией и Нидерландами. Землю с наибольшим количеством заражений в стране вслед за Баварией возглавляет христианский демократ Армин Лашет, один из самых серьезных претендентов из консервативного лагеря на роль преемника Ангелы Меркель. Этот местный правитель создал свой имидж на противовесе излишнему консерватизму, проявленному канцлером. Ради экономических интересов он показал себя сторонником быстрого снятия санитарных ограничений, в то время как канцлер выступала за более строгое и длительное соблюдение карантина", - комментирует автор статьи.

"Когда в Tönnies были выявлены первые сотни случаев, Армин Лашет попытался свести к минимуму масштабы вспышки, возложив ответственность на иностранных рабочих, занятых на бойне. Увеличение числа заражений "вообще ничего не значит, потому что в страну въехали румыны и болгары, и именно оттуда пришел вирус", - оправдывался в среду консервативный руководитель, спровоцировав дипломатический скандал с Софией и Бухарестом", - пишет Le Figaro.

"(...) Принятый недавно федеральный закон обязывает региональные власти вводить карантинные меры, как только в течение семи дней обнаружено 50 заражений на 100 тыс. жителей, - сообщается в публикации. "Я сомневаюсь, что случаи заражения могут происходить только среди рабочих завода. Теперь необходимо провести полный скрининг всех жителей региона", - утверждает депутат от экологов данного округа Бритта Хассельманн.

"(...) Там существует мощная мясная промышленность, и Лашет неизменно ее поддерживает, что позволяет компании Tönnies производить недорогую свинину на экспорт. Он должен был вмешаться намного раньше, чтобы сдержать распространение эпидемии. За эту неудачу несет ответственность он как министр-президент", - обвиняет Стефани Туве из неправительственной экологической организации "Гринпис". (...)