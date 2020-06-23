Почему вспышки эпидемии то и дело происходят на скотобойнях

"Хотя в настоящий момент количество новых заражений Sars-CoV-2 падает во многих странах, а ситуация в Европе остается более-менее стабильной, периодически возникают локальные вспышки заражения. Эпицентрами пандемии зачастую становятся крупные праздничные мероприятия - или мясоперерабатывающие предприятия", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Вероятно, быстрому распространению коронавируса на таких предприятиях способствуют не только стесненные условия, но и другие факторы. По словам вирусолога Кристиана Дростена, "температура окружающей среды на рабочем месте, возможно, играет важную или даже решающую роль в распространении инфекции. В мясоперерабатывающей промышленности, по его словам, помещения охлаждаются почти до температуры холодильника, что может способствовать передаче вирусов".

"В отличие от хранения продуктов питания, где низкие температуры препятствуют заражению микроорганизмами или как минимум замедляют его, Sars-CoV-2, очевидно, любит холодную температуру. В холоде вирус хорошо сохраняется. Есть несколько свидетельств того, что холод причиняет мало ущерба коронавирусам и они, наоборот, лучше размножаются и дольше сохраняются в воздухе, когда температура выражается однозначным числом".

"Недавно в научном журнале Emerging Infectious Diseases Центра по контролю и профилактике заболеваний США ученые показали, что Sars-CoV-2 дольше сохраняется в секрете носа и глотки, если температура составляет от 0 до 10 градусов. (...) При температуре 27 градусов - то есть в таких же условиях, как и в теплые летние дни, - вирус сохранялся меньше всего. При комнатной температуре 21 градус возбудитель сохранялся дольше. Наилучше условия для вируса давала температура 4 градуса", - говорится в статье.

"При комнатной температуре РНК вируса в содержащем возбудителя секрете носа и глотки можно было обнаружить на поверхностях в течение 12-24 часов. Если же температура составляла только 4 градуса, следы вируса обнаруживались в течение 7 дней. Ученые подчеркивают, что их исследования проходили в условиях эксперимента и обнаружение РНК не равнозначно опасности заражения. Впрочем, лабораторные исследования показывают, насколько сильно устойчивость вируса зависит от условий окружающей среды. "При низкой температуре и низкой влажности воздуха вирус более стабилен, - пишут авторы исследования, - в то время как более высокая температура и более высокая влажность воздуха сокращают время полураспада вируса. (...)К тому же холодный сухой воздух сильнее раздражает слизистую, что делает организм более уязвимым для инфекций в глотке".

Кристиан Дростен предполагает, что "учащение случаев передачи вируса на предприятиях мясной промышленности может в малом масштабе показать, что грозит нам зимой. Сухая, холодная погода в темное время года, очевидно, создает для Sars-CoV-2 идеальные условия, благодаря которым вирус сохраняется дольше. А так как зимой люди дольше находятся в закрытых помещениях или в переполненных автобусах и электричках, зачастую невозможно соблюдать нужную дистанцию, чтобы препятствовать заражению".

"Влияние климата на передачу Sars-CoV-2 может определять динамику сезонных вспышек после пандемии", - предостерегают ученые из команды инфекциониста Винсента Мунстера".

"По их мнению, работники мясоперерабатывающей промышленности одновременно подвержены сразу нескольким факторам риска: холод облегчает передачу вируса, а тяжелая физическая работа заставляет людей дышать интенсивнее, что также способствует заражению. К тому же во время определенной работы сотрудники скотобоен находятся близко друг к другу - и, получая низкую зарплату, десять работников иногда могут жить в одной трехкомнатной квартире", - пишет Süddeutsche Zeitung.