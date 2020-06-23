На непредсказуемой земле

"Катастрофу было видно даже из космоса, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - На спутниковых снимках ESA видна арктическая река Амбарная, окрашенная в ржаво-красный цвет. В конце мая из старого резервуара произошла утечка 21 тыс. тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реку".

Вечномерзлый грунт покрывает почти две трети российской территории. "Это актуально в отношении катастрофы, так как "Норникель" обвиняет в аварии тающую вечную мерзлоту и "аномально мягкие температуры". (...) В халатности концерн не признается, по его словам, конструкция "без проблем держалась 30 лет".

"Защитники окружающей среды в основном возлагают ответственность на "Норникель". По их словам, резервуар советских времен плохо обслуживали. У эксплуатирующего предприятия не было плана действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, к тому же по какой-то причине не сработал защитный вал вокруг резервуара. Он мог бы препятствовать разливу дизельного топлива. Поэтому с отговоркой о климате Алексей Книжников из WWF не согласен. Он координировал работы по устранению последствий аварии. "Каждый такой объект должен быть разработан так, чтобы он стабильно стоял на вечномерзлом грунте", - говорит он".

"В конце концов, тающий вечномерзлый грунт - не новая проблема для России, там на заледенелой земле стоят целые города, проходят дороги, железнодорожные линии и нефтепроводы. (...) Однако дизельная катастрофа в Норильске показывает, насколько велики риски", - отмечает издание.

"В Арктике температуры растут быстрее, чем в остальном мире, это касается не только России. По данным "Росгидромета", в крупнейшей по площади стране мира с 1976 года температура воздуха выросла на полградуса - что в два раза больше средних мировых показателей. Быстрее всего она растет в Арктике. Сибирь и в этом году страдает от аномально жаркой погоды. (...)".

"Последствия едва ли предсказуемы. Если грунт, который в сущности должен быть замерзшим круглый год, внезапно начинает таять, деформируются целые ландшафты. (...) Лишь замерзшая вода скрепляет его так сильно, как бетон. (...) Чем теплее становится в Сибири, тем более непредсказуемым становится грунт. (...) В Норильске дома стоят на сваях. Для сегодняшних условий они зачастую оказываются недостаточно глубокими, так как тающий слой грунта уже давно стал больше, чем рассчитывали строители десятилетия назад. "Теперь есть большой риск, что эти здания и инфраструктура разрушатся", - говорит эксперт WWF Алексей Кокорин. (...) Разрушение уже началось, говорит исследователь. В долгосрочной перспективе придется лишь застраивать эти территории заново".

"Изменение климата долгое время игнорировалось в России и считалось неизбежным. Это стало меняться после того, как все чаще стали гореть сибирские леса, возникать штормы и наводнения".

"Правительство по-прежнему рассматривает потепление как шанс: тающий лед облегчает доступ к ресурсам и открывает морские пути. Одновременно риски становятся более явными и для Кремля. После нефтяной катастрофы в Норильске президент Владимир Путин объявил чрезвычайное положение и опросил об аварии главу "Норникеля". Владимир Потанин, вероятно, богатейший человек России, обещал оплатить работы по устранению аварии, оцениваемые в 10 млрд рублей".

"Они должны были начаться раньше и эффективнее, сетуют защитники окружающей среды из WWF. По их словам, сначала предприятие пыталось скрыть утечку. (...)Тем временем в воскресенье в российской Арктике снова произошла утечка дизельного топлива: из резервуара электростанции в одной из деревень в Якутии, в 2,5 тыс. км к востоку от Норильска, вытекло 5 тонн нефти. О причинах пока ничего неизвестно", - пишет Süddeutsche Zeitung.