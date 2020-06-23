Начинается новая глобальная гонка вооружений

"Гиперзвуковое оружие, как и искусственный интеллект, считается главным элементом военного будущего. Как оно изменит стратегическое равновесие?", - задается вопросом немецкое издание Der Tagesspiegel.

"В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил на встрече с высокопоставленными военными, что его страна наконец-то опередила вечного соперника США. Тогда он сказал, что службу начинает первая войсковая часть, оснащенная гиперзвуковым оружием "Авангард".

"Авангард" якобы обладает межконтинентальной дальностью действия и может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Президент заявил об "абсолютном оружии", которое может поразить любую противоракетную систему".

"Эта новая технология наряду с применением искусственного интеллекта и методов "кибервойны" считается в мире военных технологий в равной степени многообещающей и опасной, потому что оружие, развивающее такую скорость, тяжелее перехватить", - указывает издание.

"Новое в гиперзвуковом оружии - это его маневренность в условиях высокой скорости", - говорит эксперт по вооружению, профессор Йоахим Краузе из Университета Киля. Над разработкой такого оружия работают, по словам Краузе, США, Россия, Китай, а также Франция".

"Однако вопрос о том, отстают ли США в разработке этого оружия от России или Китая, спорный. Но от ответа на него также зависит, как наблюдатели оценят его влияние на стратегическое соотношение сил по всему миру или в определенных регионах".

"Так, по информации Der Tagesspiegel, министр обороны ФРГ Аннегрет Крам-Карренбауэр (ХДС) обеспокоена тем, что темпы Китая в разработке этих систем могут нарушить равновесие сил в Восточной Азии".

"Эксперты придерживаются похожего мнения. "На глобальном уровне гиперзвуковое оружие не изменит соотношение сил коренным образом", - говорит эксперт по безопасности Торбен Шютц из Немецкого общества внешней политики (DGAP): "Многое говорит о том, что оно вызовет серьезные изменения на региональном уровне".

"Так, США считают, что гиперзвуковое вооружение Китая угрожает их базам и кораблям в Восточной Азии, и решают, найти ли им военно-технологический ответ или же уйти из этого региона. Южно-Китайское море считается одним из центров опасных военных и политических конфликтов, потому что Китай в нарушение международного права претендует там на территории и хочет защищать их в том числе с применением силы", - говорится в статье.

"Краузе также видит опасность скорее в зоне влияния Китая, чем в отношениях России и США. "Основной принцип ядерно-стратегической стабильности между США и Россией - взаимное гарантированное уничтожение - из-за этого не изменится, во всяком случае пока на стратегических подводных лодках будет ядерное оружие".

"В Восточной Азии ситуация выглядит иначе: если Китай оснастит ракеты средней дальности гиперзвуковой техникой, это будет угрожать американским военным базам и кораблям в регионе, который в настоящий момент обладает относительно хорошим щитом против баллистических и крылатых ракет".

"В этом смысле инвестиции Китая стратегически имеют гораздо большее значение и вынуждают США или реагировать на эти инновации соответствующим вооружением, или пересматривать свои обещания по защите этого региона путем вывода военных", - отмечает Краузе".

"Превентивный контроль над вооружениями может сделать мир более безопасным и в вопросе гиперзвукового оружия, если все участники процесса будут готовы к этому и придут к согласию", - считает эксперт DGAP Шютц.