Так Путин мог бы сорвать выборы в бундестаг

"Как далеко зайдет Путин, чтобы добиться благоприятного для себя результата на предстоящих выборах в бундестаг? - задается вопросом немецкий таблоид Bild. - Всего несколько недель назад Федеральное ведомство по защите конституции предупредило, что выборы в бундестаг могут "стать центром шпионажа и влияния со стороны России".

"Кроме того, во внутреннем документе министерства внутренних дел (BMI), имеющемся в распоряжении Bild, говорится, что "текущая деятельность" России "представляет собой серьезную угрозу". BMI предупреждает в документе, что в настоящее время Россия занимается хищением конфиденциальных данных с целью проведения "операций влияния и кампаний дезинформации" в преддверии выборов 26 сентября", - говорится в публикации.

"В распоряжении Bild имеется также документ молдавской спецслужбы, в котором подробно анализируется планировавшаяся Россией кампания по оказанию влияния на президентские выборы в Молдавии в ноябре 2020 года. Тогда действующий президент Игорь Додон, открыто придерживающийся пророссийских взглядов, с небольшим отрывом уступил проевропейской кандидатке Майе Санду (43% и 57% голосов соответственно)".

"Одной из причин этого было то, что русским дали понять, что об их планах известно в деталях, что привело к отмене многих запланированных и уже осуществлявшихся кремлевских операций", - поясняет издание.

"Европейские спецслужбы предупреждают, что разоблаченная кампания может представлять собой "схему действий в отношении выборов в Германии".

"В документе, имеющемся в эксклюзивном распоряжении Bild, с точностью до евро подсчитаны планировавшиеся Россией расходы на оказание влияния на выборы в Молдавии. В общей сложности Кремль инвестировал 11,453 млн евро, чтобы сделать Игоря Додона новым президентом Молдавии и еще больше укрепить свое влияние в Центральной Европе", - говорится в статье.

"4 млн евро предназначались для подкупа "дружественных кандидатов", которые после выборов должны были проводить политику Кремля в Молдавии, 528 тыс. евро должны были пойти на пропагандистские "медийные проекты", 393 тыс. евро планировалось заплатить иностранным наблюдателям, которые должны были подтвердить "чистоту выборов" в стране, а полмиллиона евро предназначались для "обработки результатов избирательной комиссией" - последний козырь в рукаве Кремля на случай, если его собственный кандидат все-таки будет проигрывать с небольшим отрывом".

"В июле 2020 года молдавская спецслужба выявила многочисленные "проекты", которые Кремль уже начал реализовывать или планировал реализовать, чтобы повлиять на избирателей", - отмечает издание.

"Проект "Адольф": план заключался в создании выступавшего в поддержку Санду "промолдавского" антигероя, который из-за своей "скандальной антироссийской личности" должен был вызывать антипатию у проевропейского лагеря. "Правый экстремист" должен был "резко критиковать всех кандидатов, кроме Майи Санду", и делать это как в социальных сетях, так и на различных телеканалах. (...) Прокремлевские люди должны были изображаться "ковидниками", "черными" и "карликами". Цель: вызвать отвращение к проевропейскому лагерю".

"На оплату актеров, съемочной группы и производственных расходов Кремль собирался выделять 10 тыс. евро в месяц. 1000 евро из них должен был получать актер с кодовым именем "Адольф", - пишет Bild.

"В противовес ему российские спецслужбы планировали "Проект "Зануда". (...) "Известный, проевропейский" человек, "возможно, владелец ночного клуба", должен был умеренно и вежливо ставить под сомнение цели прозападных партий, выявляя все большие противоречия. "Он должен был критиковать всех политиков, но его внимание должно было быть сосредоточено на Майе Санду", - говорится в анализе спецслужбы".

"Посыл заключался в том, что голосовать бессмысленно, поскольку ни один из кандидатов не выполнит своих обещаний", - это должен был транслировать купленный "проевропеец".

(...)

"Проект "Зоогазета" должен был представлять собой новый еженедельный сатирический журнал, изображающий всех восьмерых кандидатов в президенты в виде животных, высмеивающий "отрицательные качества некоторых кандидатов и передающий положительные качества других кандидатов в абсурдной и легкой для понимания манере".

"В рамках проекта "Майдан" (...) незадолго до ноябрьских выборов планировалось завербовать большое количество антироссийских демонстрантов на западе Украины и организовать для них автобусные поездки в Молдавию. Однако в последний момент молдавской разведке должны были сообщить о "прибывших путчистах", чтобы искусственно создать новость о планируемом прозападном перевороте в Молдавии. Это также планировалось сделать для того, чтобы удержать прозападных избирателей от участия в выборах и дополнительно мотивировать пророссийских избирателей".

В других проектах, пишет Bild, Кремль планировал оказание операций влияния вплоть до угроз взрыва "с целью подмены бюллетеней".

"Несмотря на то, что молдавские спецслужбы смогли вовремя остановить часть операций влияния летом 2020 года, европейские спецслужбы предупреждают в разговоре с Bild: "То, что мы видели в Молдавии, может стать схемой действий в отношении предстоящих выборов в бундестаг в Германии". Разнообразие проектов показывает, "насколько изобретательным может быть Кремль, когда речь идет о саботаже демократических выборов", - передает издание.