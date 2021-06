23 июня 2021 г. Анна Немцова | The Daily Beast Даже врачи не делают путинскую вакцину, хотя в России бушует COVID-19 "После того, как Кремль практически говорил о победе над пандемией COVID-19 в России, теперь многие по всей стране считают, что они вернулись к исходной точке. В этом месяце новая свирепая волна захлестнула большие города России. Больницы быстро превратились в "красные зоны" для инфицированных пациентов, ученые говорят, что к концу июня ожидают более 20 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, и при всем этом россияне по-прежнему не спешат верить правительству на слово", - пишет журналист The Daily Beast Анна Немцова. "Кремль утверждал, что прошлым летом первым в мире зарегистрировал вакцину от коронавируса. Всю осень и зиму бары, рестораны и театры оставались открытыми, и официальные лица заявляли, что уровень заражения в России находится под контролем. (...) И вот, всего несколько месяцев спустя, страна, похоже, уходит на новый виток COVID-19. Отделения интенсивной терапии в Москве переполнены пациентами с COVID-19, число смертей растет. Во вторник в столице России был зарегистрирован новый трагический дневной рекорд: 86 человек погибли и почти 700 человек находились на ИВЛ. (...)" "Самым очевидным объяснением этой новой волны является неудачная кампания вакцинации, коренящаяся в недоверии общества к грифу одобрения со стороны властей. Обе инъекции получили только 10% населения - остальные, похоже, не спешат делать прививки. Некоторые люди ждали, пока в конце марта прививку сделает Путин, другие колебались даже после того, как правительственные исследователи вакцины заявили, что "Спутник" эффективен более чем на 90%". Ученых подрывают даже российские врачи, отказываясь делать вакцины российского производства. Треть российских врачей - 36% - сомневаются в эффективности российской вакцины, и почти половина из них говорят, что хотят дождаться дополнительных доказательств эффективности вакцины, согласно социальному исследованию, проведенному сервисом "Справочник врача" в прошлом месяце. Даже благословения авторитетного медицинского журнала The Lancet не убедили скептически настроенных российских врачей". "Вместо того, чтобы развеять сомнения людей, власти списывают новую волну на "снижение естественного иммунитета" людей, переболевших COVID-19 в прошлом году", отмечается в статье. (...) "Сначала они говорили, что мы победили вирус, потом - что иммунитет будет сохраняться пару лет. Теперь они говорят, что история не окончена, что через шесть месяцев нам придется вакцинироваться снова, - говорит The Daily Beast Диана, косметолог из маникюрного салона Диана. - Я не хочу, чтобы мне вводили токсичную вакцину каждые полгода, поэтому я рада, что не делала "Спутник". Подожду и посмотрю, что еще они нам расскажут". "Но незнание может быть смертельно. Научный сотрудник Института молекулярной биологии в Москве Александр Иванов рассказал о своем опыте с одной такой сомневающейся пациенткой, 40-летней женщиной по имени Дарья, которая на его глазах умерла в отделении интенсивной терапии. "Она была одним из Covid-диссидентов, она потратила более 10 дней и ходила по гадалкам вместо того, чтобы получить надлежащее лечение. И вот повреждены 100% ее легких, температура падает, - рассказал Иванов в интервью The Daily Beast в понедельник. - И Дарья, и 15 членов ее семьи в Туле сомневались в государственных сообщениях о вакцинации". "По словам Иванова, есть много случаев, подобных случаю Дарьи, когда люди скептически относятся к официальному освещению пандемии. "Еще более обескураживает слышать совершенно невежественные комментарии профессиональных врачей, которые подпитывают мифы о вакцине против COVID-19 - они должны подметать улицы, а не лечить людей". "В попытке убедить граждан сделать вакцину, официальные лица, журналисты и знаменитости по всей России в последние месяцы продвигают прививку как безопасную и эффективную. (...) Но в прошлом месяце Путин признал, что темпы вакцинации замедляются. И в силу этого Кремль прибегнул к известному решению: давлению, - указывает газета. - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил в воскресенье, что после того, как региональные власти примут решение об обязательной вакцинации, работодатели должны приостановить работу сотрудников, которые не вакцинировались, и не платить им зарплату. Москва также потребовала, чтобы большинство сотрудников городских служб прошли полную вакцинацию, в том числе более 100 тыс. водителей такси". (...) Источник: The Daily Beast