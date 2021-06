23 июня 2021 г. Грег Афиногеев | The Guardian Российское государство может пожалеть о том, что объявило вне закона организации Навального (...) "С точки зрения последствий, это может быть самая серьезная - и недальновидная - атака на российскую оппозицию по сей день", - пишет на страницах The Guardian Грег Афиногеев, доцент истории Джорджтаунского университета, комментируя решение московского суда о признании экстремистскими ряда организаций, связанных с Алексеем Навальным, в том числе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*/**. "(...) Народное движение, которое стал представлять Навальный, является наиболее идеологически приверженным мирным ненасильственным политическим изменениям изо всех, что Россия когда-либо видела. Оно превратило миллионы людей, многие из которых являются молодыми, в гражданских активистов, работающих над тем, чтобы исправить - а не свергнуть - постсоветское государство. И, что наиболее важно с точки зрения режима, у движения фактически нет шансов когда-либо получить власть, используя выбранные им способы. Путин укоренился гораздо крепче и обладает большей степенью легитимности, чем другие постсоветские правители. Закрывая жизненно важный предохранительный клапан для того, что в противном случае является закрытой системой, она ставит под угрозу собственное будущее", - предполагает автор публикации. "Чтобы понять, почему, важно иметь в виду, что российский режим простирается далеко за пределы Путина, так же как оппозиция - это больше, чем просто Навальный. Активисты ФБК*/** часто сосредотачивают свой огонь на местных и региональных представителях правящей партии "Единая Россия" (которая технически отделена от путинского президентства) отчасти потому, что это арена, на которой система наиболее уязвима. Но объявив ее соперников вне закона, Путин еще больше отождествил себя с "Единой Россией" - партией, которая значительно более непопулярна, чем сам президент. Ее коррупция, использование "административного ресурса" для манипулирования выборами и неспособность решить основные социальные и экономические проблемы страны хорошо известны даже тем, кто выступает против Навального (...)", - говорится в статье. (...) "Либеральная оппозиция, как это ни парадоксально, была лучшим шансом для постепенного обновления режима. Использование ею тактического голосования и других попыток переиграть систему для продвижения кандидатов-реформаторов иногда было эффективным, но в долгосрочной перспективе, без изменений наверху, маловероятно, что такие улучшения приведут к всеобъемлющей трансформации. Вместо этого режим мог бы использовать их частичные успехи. Дело в том, что либеральные активисты относятся к конституционному строю в России гораздо серьезнее, чем сама "Единая Россия", - считает автор. (...) "Трудно сказать, приведет ли решение заклеймить российских либералов как экстремистов к тому, что они уйдут в подполье, или примут более радикальные формы внепарламентской политики. Но это, вероятно, заставит будущих противников режима более скептически относиться как к постепенным изменениям, так и к конституционным нормам, которые делают их возможными, - продолжает он. - Нарушив обещания, когда-то данные гражданскому обществу, режим обеспечил, что в будущем инакомыслие будет более непримиримым и менее контролируемым, чем сейчас. Это может означать возможность для радикальных левых, но вероятнее, что более привлекательной альтернативой станет жесткий национализм - катализированный такими проблемами, как миграция", - прогнозирует Афиногеев. (...) * - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации ** - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Guardian