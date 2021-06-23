В Израиле среди новых случаев Covid-19 40% составляют вакцинированные: это провал?

"(...) Недавно президент французской националистической партии "Патриоты" заявил в Twitter, комментируя статью на израильском канале i24 News: "По словам бывшего генерального директора министерства здравоохранения Израиля, 40% вновь инфицированных вакцинированы! Так что, мы продолжаем сломя голову бежать к всеобщей вакцинации или мы задумываемся, успокаиваемся и наконец разрешаем лечение?!" В той же социальной сети один пользователь интернета задается вопросом: "Оговорка относительно процента вакцинированных людей, зараженных в Великобритании, заключалась в том, что использованная вакцина была AstraZeneca, что же нам сказать об Израиле, где использовалась исключительно вакцина Pfizer?". Так или иначе, оправданы ли эти сомнения?" - задумывается Le Figaro.

"(...) Информация как таковая точна. "40% новых случаев - это вакцинированные люди, а это означает, что этот вариант очень заразен (...) Мы не беспокоимся, но проявляем бдительность", - заявил в понедельник вечером профессор Габи Барбаш, бывший генеральный директор министерства здравоохранения Израиля на Радио 103FM, информацию подхватил i24 News. Так ученый отреагировал на очень незначительное возобновление эпидемии, наблюдаемое в еврейском государстве перед лицом завоза варианта Дельта, появившегося в Индии", - говорится в статье.

"(...) 21 июня в Израиле было выявлено только 123 новых случая заражения, что, конечно, не очень много, но, тем не менее, в 5-10 раз больше, чем в период с начала июня до последних дней, то есть в период двух или трех недель, в течение которого это число ежедневно колебалось от 0 до 30. В частности, два новых источника заражения, обнаруженные в школах, были связаны с вариантом, ранее называвшимся "индийским". Напомним, что последний считается на 40-60% более заразным, чем британский вариант, который сегодня называют Альфа, и сам по себе гораздо более заразен, чем исторический штамм Sar-CoV-2", - указывает автор статьи.

(...) "Маски представляют собой наиболее эффективное средство против передачи вируса: в аэропорту Бен-Гурион собираются люди со всего мира, а в школах дети тоже должны передвигаться в масках. Я бы носил маску в общественном транспорте, даже если бы мне сделали прививку", - заявил также профессор Барбаш.

"Но как насчет смертей в Израиле? С 25 апреля их количество ежедневно колебалост между 0,1 и 2", - пишет Le Figaro.

(...) "А как же кампании вакцинации, которая, как известно, была самой быстрой в мире и на самом деле проводилась в основном с помощью инъекций РНК-вакцины Pfizer? По состоянию на 21 июня, 5,50 млн жителей получили первую дозу вакцины, 5,15 - полностью вакцинированы, то есть 60,8% и 56,9% населения соответственно, - пишет Le Figaro. - (...) При этом цифра в 40% вакцинированных людей среди новых заразившихся действительно вызывает обеспокоенность? На самом деле, следует понимать, что вакцины действуют двояко".

(...) "Первая миссия вакцины состоит в воздействии на заболевание Covid-19 путем предотвращения развития его среднетяжелых или тяжелых форм. Для этого различные вакцины эффективны от 80% до 90% (даже против вариантов, известных на сегодняшний день). Таким образом, вакцинируя почти всех уязвимых людей (которые составляют подавляющее большинство смертей от Covid-19), мы потенциально можем избежать драматических санитарных последствий эпидемической волны", - говорится в публикации.

"Вторая миссия вакцины - воздействовать непосредственно на вирус Sars-CoV-2 (на носителя заболевания Covid-19), снижая риск быть носителем и, следовательно, передавать его. Именно благодаря этому мы теоретически можем искоренить эпидемию, поскольку, если значительная часть населения будет иметь иммунитет (приобретенный естественным путем или путем вакцинации), то вирус больше не сможет циркулировать. Это пресловутый "коллективный иммунитет", - пишет издание.

(...) "Одно можно сказать наверняка: вакцинация определенно не защищает вас от заражения, но и эффект ее не равен нулю, в том числе с вариантом Дельта, о чем свидетельствует возобновление эпидемии, наблюдаемое в Соединенном Королевстве, также вызванное вариантом Дельта и намного более масштабное, чем в Израиле - количество новых случаев заражения выросло с 2500 в конце мая до 10467 21 июня. Но что мы наблюдаем, глядя на эти заражения?".

"(...) Данные, опубликованные группой "Исследование симптомов Covid"/Covid Symptom Study (...) показывают разницу с точки зрения заражений между привитыми и непривитыми людьми в Великобритании, - говорится далее. - (...) Текущий риск заражения составляет 1 из 2093 для невакцинированных, 1 из 5508 для частично вакцинированных и 1 из 16,101 для полностью вакцинированных людей. Таким образом, разница между первым и последним составляет от 1 до 8, что не так уж мало, поскольку мы здесь говорим только о втором эффекте вакцинации (снижение передачи Sars-CoV-2), а не о первом (предотвращение тяжелых форм Covid-19), тем более что вакцина AstraZeneca считается менее эффективной, чем вакцина Pfizer. Тем не менее, эту пессимистическую гипотезу следует воспринимать с недоверием, объясняет Жан-Даниэль Лельевр, специалист по иммунологии"

(...) "Здесь следует вернуться к самому понятию "коллективный иммунитет". Так, единственный способ предотвратить циркуляцию вируса - это обеспечить иммунизацию достаточной части населения. Однако данный порог зависит от скорости циркуляции вируса: чем более заразен вирус, тем выше порог. Другими словами, чем легче передается вирус, тем большую часть населения необходимо вакцинировать, чтобы окончательно его сдержать. Для исторической формы Covid-19 (до британского варианта) порог коллективного иммунитета оценивался в 60%-70% населения. Но для индийского варианта он оценивается примерно в... 90%. На практике это означает, что необходимо вакцинировать очень большую часть населения. Однако ни Израиль (56,8% полностью вакцинированного населения), ни Великобритания (47,2%) не достигли этого. (...) Таким образом, в нынешнем виде вполне логично, что в Соединенном Королевстве и Израиле может произойти возобновление эпидемии", - анализирует автор статьи.

"Но если вирус почти не убивает, почему бы не позволить ему циркулировать? Идея заманчивая, но слишком упрощенная. "Когда вирус много циркулирует, появляются варианты. На данный момент ни один из них не является неконтролируемым, но мы не знаем, что будет завтра", - предупреждает профессор Лельевр.

"Итак, вакцинация в Израиле вовсе не является провальной, даже несмотря на то, что 40% новых заражений приходится на вакцинированных людей. Коллективный иммунитет не был достигнут, а защита вакцин от передачи вируса не является полной, что неудивительно, особенно перед лицом более заразного варианта Дельта. Зато защита от тяжелых форм уже является первой победой. И возобновление эпидемии в Великобритании показывает, что влияние на циркуляцию вируса по-прежнему позитивное. Задача остается прежней - добиться коллективного иммунитета, дабы избежать высокой циркуляции Covid-19 до скончания века, поскольку каждая новая волна эпидемии увеличивает риск появления вариантов. Если бы вариант оказался более смертоносным и устойчивым к вакцинам (а не только более заразным), то ситуация была бы гораздо более опасной. Отсюда призыв к бдительности как в Великобритани, так и в Израиле. И во Франции", - резюмирует издание.