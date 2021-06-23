Когда ваш партнер с наибольшей вероятностью вам изменит

"Люди, состоящие в отношениях, изменяют друг другу. Причин много: желание секса, потребность в близости, негативные чувства к партнеру. Но что удерживает людей от измен? И когда партнеры начинают изменять?", - задается вопросами Die Welt.

"Касательно измен было разработано уже множество теорий. Например, существует "гипотеза смены пары", которая - если говорить коротко - утверждает, что мы просто не созданы для моногамии. Женщины, кстати, в такой же степени, как и мужчины. Есть также психологи, которые считают, что когда мы изменяем, мы ищем сексуального и эмоционального удовлетворения. Или что через измену выражаются такие чувства, как гнев или ревность", - пишет издание.

"Но какие мотивы удерживают нас от измены партнеру? Психологи из Ришон Ле-Циона в Израиле изучили этот вопрос в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Sex Research в 2017 году".

"Ученые опросили в общей сложности 423 человека. Сначала в анкете оценивались 29 причин, по которым люди не изменяют. Ученые свели эти результаты к четырем факторам: моральные принципы, возможные последствия для детей, страх остаться в одиночестве, возможные последствия для других людей".

"Также во втором опросе авторы исследования спросили о других факторах, которые могут говорить в пользу верности: религия, пол и продолжительность отношений", - говорится в статье.

"По мнению авторов исследования, те, кто не решается на измену, делают это по совокупности моральных причин и социально-психологических соображений. Однако эти причины также имеют разный вес. Например, страх остаться одному весит больше, чем опасения, что пострадать могут дети. И страх причинить вред другому человеку, например, самому любовнику или любовнице, также считается менее решающим".

"Религиозность играет роль в том смысле, что особенно религиозные испытуемые называли беспокойство о других важной причиной не изменять. (...) Продолжительность отношений также играет определенную роль. Чем дольше длился брак, тем реже испытуемые-мужчины говорили о причинах не совершать измену".

"Для женщин готовность завести роман была наиболее высокой между шестым и десятым годами брака", - отмечает издание.

"Женщины и мужчины не так уж несхожи, когда дело доходит до измены. Хотя женщины указывали, что в целом они реже поддаются искушению изменить, причины, которые они называли, были теми же, что и у мужчин. "Между полами не было существенных различий с точки зрения причин, по которым они не стали бы изменять своему партнеру", - отмечает Идо Цив, автор исследования и психолог из Колледжа академических исследований менеджмента в Ришон ле-Ционе".

"Другими словами, в вопросе измен гендерные роли постепенно меняются. Если раньше финансовые проблемы и опасения за свою репутацию были для женщин еще более вескими причинами хранить верность своим мужьям, то рост числа разводов и занятости вне дома, вероятно, приводит к тому, что женщины и мужчины становятся более похожими друг на друга", - резюмирует Die Welt.