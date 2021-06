23 июня 2021 г. Ева Доу | The Washington Post Секретная работа уханьской лаборатории усложняет поиск источников пандемии "В мае 2019 года сотрудники Уханьского института вирусологии отправились в старомодный лекционный зал. На трибуне был местный представитель Национальной администрации Китая по охране государственных тайн. Чиновник, Тан Кайхун, говорил о рисках для национальной безопасности, связанных с исследованиями института, и предупредил о попытках проникновения иностранных шпионов, согласно отчету, опубликованному головной организацией института, Китайской академией наук. Исследователи подписали обязательства по защите конфиденциальной информации", - сообщает The Washington Post. "Уханьская лаборатория привлекла внимание мирового сообщества из-за своих исследований коронавирусов летучих мышей, которые проводились в городе, где началась пандемия. Эти события пролили свет на исследовательскую нишу, где - в Китае, США и других странах - работа ведется с повышенной секретностью из-за рисков для национальной безопасности, связанных со смертельными патогенами", - говорится в статье. "Обзор общедоступных документов и внутренних правил лаборатории свидетельствует о наличии неуточненных засекреченных проектов и обсуждений обязанностей лаборатории в соответствии с китайским законодательством о государственной тайне. В некоторых записях упоминаются протоколы раскрытия информации иностранцам и закрытие некоторых отчетов об исследованиях на срок до двух десятилетий", - сообщает газета. "Секретность может помочь объяснить, почему попытки подтвердить или опровергнуть теорию происхождения пандемии через лабораторную утечку не увенчались большим успехом. Президент Байден приказал разведывательным агентствам США "удвоить усилия" для определения источника вируса - именно к такой операции лаборатория в Ухане готовилась более десяти лет назад, установив системы работы с конфиденциальной информацией", - говорится в статье. "Меры предосторожности не означают, что лаборатория имеет какое-либо отношение к происхождению вируса или что в ее засекреченных проектах есть что-то злонамеренное. Соединенные Штаты также проводят секретные исследования патогенов и требуют, чтобы сотрудники лабораторий с высокой степенью защиты проходили проверку благонадежности", - подчеркивается в публикации. (...) "Многие западные ученые отдают предпочтение теории о том, что пандемия началась в природе, считая это простейшим объяснением. Но они признают, что аварии в лабораториях случаются часто. В 2019 году только в Соединенных Штатах, согласно годовому отчету Федеральной программы особо опасных патогенов, было зарегистрировано 219 случайных выбросов "особо опасных патогенов " - смертельных вирусов или токсинов - и 13 утерянных образцов. Неизвестно, как часто такие аварии происходят в китайских лабораториях. В 2004 году китайские органы здравоохранения признали, что несчастный случай в лаборатории вызвал локальную вспышку атипичной пневмонии, спустя год после того, как эпидемия была в значительной степени сдержана". "Пока не появилось никаких доказательств, противоречащих утверждениям уханьских ученых о том, что они не сталкивались с COVID-19 до пандемии и что в лаборатории не было несчастных случаев", - указывает газета. (...) "В январе Госдепартамент США заявил, что Уханьская лаборатория работала над секретными проектами, включая эксперименты на животных, с китайскими военными, по крайней мере, с 2017 года. The Washington Post не смогла подтвердить это независимо, но нашла общедоступные записи лаборатории, работающей с больницами китайских вооруженных сил по несекретным проектам по разработке лекарств и профилактике СПИДа, а также случаи, когда сотрудники лаборатории упоминали секретные проекты в институте", - сообщает издание. (...) "В марте 2014 года Китай обновил свои правила применения Закона о государственной тайне, предоставив практические рекомендации для тех, чья работа связана с конфиденциальной информацией. Среди новых требований: утилизировать устаревшее оборудование таким образом, чтобы содержащаяся в нем информация никогда не могла быть восстановлена. То, что могло быть сдержанной бюрократической процедурой, приобрело большой резонанс, когда в следующем месяце президент Си Цзиньпин объявил национальную безопасность приоритетом, заявив, что страна сталкивается с растущими угрозами". (...) "Согласно сообщению на веб-сайте Китайской академии наук, в мае 2014 года ее уханьское отделение провело встречу для обсуждения работы с конфиденциальной информацией. Чэнь Пинпин, заместитель генерального директора филиала, сказала участникам, что им необходимо соблюдать новые правила, в том числе те, которые касаются лучшего контроля персонала в секретных проектах и более тщательного документооборота. Мы должны "стандартизировать обращение со старыми документами, чтобы категорически не допустить попадания материалов с конфиденциальной информацией к общественности", сказала она. "После этого в октябре 2014 года было проведено обучение более 60 сотрудников уханьской лаборатории, которые были членами Коммунистической партии. Сяо Гэнфу, глава комитета по конфиденциальности лаборатории, обсудил значение государственных секретов и протоколов института. "Он указал, что работа по обеспечению конфиденциальности связана с безопасностью партии и страны", - говорится в сводке, опубликованной академией наук. "По словам Джуда Бланшетта, эксперта по китайской политике из Вашингтонского Центра стратегических и стратегических исследований, в 2018 году Сяо был назначен партийным секретарем лаборатории, что часто является самой влиятельной должностью в китайской организации, даже когда формальным начальником является кто-то другой. В онлайн-списке руководителей лаборатории Сяо занимает второе место после генерального директора Вана Яньи. Должность Сяо как партийного секретаря упоминается только на китайском веб-сайте лаборатории, а в английской версии он указан как заместитель генерального директора". "Похоже, что Сяо пристально следил за коронавирусными исследованиями лаборатории с момента начала пандемии: он был соавтором как минимум 15 рецензируемых статей, связанных с новым коронавирусом, больше, чем Ван и другие руководители института, согласно ResearchGate". "В последние годы лаборатория регулярно проводила тренинги по вопросам конфиденциальности для персонала, в том числе в 2018 году, на котором спикеры обсуждали передовой опыт перевода исследователей в секретные проекты и обратно, рекомендации по поездкам за границу для тех, кто участвует в важных проектах, и "управление конфиденциальностью при приеме иностранцев". Это заседание состоялось через несколько месяцев после визита американских дипломатов, которые отправили в Вашингтон телеграмму о проблемах с безопасностью в институте". "Работа, связанная с конфиденциальностью, продолжалась в лаборатории с тех пор, как пандемия привлекла к ней внимание всего мира, что подчеркивает проблемы при оценке теории лабораторных утечек". (...) Весной этого года лаборатория раздала студентам формы для закрытия доступа к диссертациям на конфиденциальные темы. В одной из форм говорилось, что "конфиденциальные" диссертации будут закрыты на срок до 10 лет, а на "секретные" - на срок до 20 лет. В написании статьи приняла участие Пей Линь Ву Источник: The Washington Post