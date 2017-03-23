Миссия двух пенсионеров: восстановить истории итальянцев, пропавших без вести на русском фронте

"Более 100 тыс. итальянских солдат погибли или пропали без вести на русском фронте после катастрофического отступления в 1943 году, - пишет Фульвио Фульви в итальянской католической газете Avvenire. - Большая часть из них была похоронена в братских могилах или на кладбищах в деревнях в районе Дона, на границах с нынешней Украиной. Тысячи семей напрасно ждали возвращения своих родственников, но с тех пор они так ничего о них и не слыхали".

Однако, сообщает газета, "возвращением справедливой памяти об этих павших за родину (так в оригинале. - Прим. ред.) - почти все они были юношами от 18 до 25 лет - теперь занимаются бывший альпийский стрелок Антонио Респиги и его жена Джанна - пенсионеры из города Мортара (провинция Павия)". Пенсионеры возвращают родственникам погибших военные жетоны, которые они нашли на полях сражений 74-летней давности, рассказывает автор.

Пара начала заниматься этим случайно. Как сам Респиги рассказал газете, во время путешествия в 2009 году по историческим местам, связанным с итальянским военным походом в СССР, они побывали в Николаевке и Россоши (Воронежская область). По дороге в места, где когда-то находился лагерь для итальянских военнопленных в Тамбовской области, они заблудились и заночевали в Мичуринске. "Там к нам подошел молодой человек, у которого в паре старых котелков хранилось 140 опознавательных жетонов итальянских солдат, - поведал Респиги. - Мы попросили его нам их отдать бесплатно, чтобы вернуть родственникам в Италии. Сначала он отказался, но мы настаивали, и, учитывая благородные мотивы, он, в конце концов, поддался на уговоры и подарил их нам".

"Так, на основе личных данных с жетонов началась кропотливая работа по установлению личности солдат, которая на сегодняшний день привела к передаче 330 жетонов родственникам погибших", - говорится в статье. Пенсионеры несколько раз возвращались в поисках жетонов в места сражений в России, где их в большом количестве находили и сохраняли сельские жители.

"При помощи семей, воспоминаний и свидетельств родственников и друзей были восстановлены многочисленные истории военных, которые не вернулись домой", - рассказывает издание. Среди них - судьба солдата Паскуале Пренчипе, мельника и отца троих детей, который погиб, не желая бросать больного друга. Или история капрала Рене Караццоне, который "должен был быть освобожден от военной службы, но увольнительная пришла слишком поздно. Мать ринулась на вокзал с листком в руке, но поезд в Россию уже ушел". Караццоне погиб в Мичуринске, ему был 21 год.