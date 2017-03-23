Украина, хозяйка "Евровидения", запретила въезд российской участнице из-за ее визита в Крым

СБУ заявила, что участнице конкурса Юлии Самойловой не позволят приехать в Киев в мае, так как она "нарушила украинское законодательство", въехав в Крым без разрешения в 2015 году, сообщают корреспонденты Financial Times Роман Олеарчик и Макс Седдон.

Газета комментирует: "Над этим традиционным фестивалем китчевой поп-музыки второй год подряд нависла тень раздоров между Москвой и Киевом. На прошлогоднем конкурсе участница от Украины Сусана Джамаладинова, известная под сценическим псевдонимом Джамала, победила с песней, несущей политический заряд, - рассказом о принудительной депортации крымских татар, организованной Сталиным во время Второй мировой войны. Песня была широко истолкована, как параллель с захватом Крыма Россией".

Выбор Самойловой, которая с детства не может ходить, "широко интерпретировался как ловкий ответный ход. Хотя эта 27-летняя певица - фигура не того калибра, как российские крупные поп-звезды, которых Москва обычно посылает на конкурс, музыканты сочли, что кандидатура Самойловой - четко просчитанный вызов: мол, пусть Украина посмеет ее запретить", говорится в статье.

"Со стороны СБУ это было по-настоящему глупо", - заявил Андрей Макаревич.

"Очевидно, Киев по-настоящему боится хрупкой девушки", - написала в "Фейсбуке" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Неназванный "украинский чиновник пожаловался нашей газете, что Москва "пытается политизировать" конкурс, ставя Киев в положение, когда его будут критиковать либо за запрет на въезд Самойловой, либо за попытки обуздать протесты националистов, рискующие перерасти в насилие", пишут авторы.