23 марта 2017 г. Генри Фой, Деметри Севастопуло и Роман Олеарчик | Financial Times Отношения Трампа с Москвой привлекают все более пристальное внимание В среду внимание к отношениям между Трампом и Москвой стало еще более пристальным, отмечают журналисты Financial Times Генри Фой, Деметри Севастопуло и Роман Олеарчик. Агентство Associated Press, сославшись на документы, которые стали известны благодаря "утечке", сообщило, что миллиардер Олег Дерипаска нанял Манафорта для осуществления деятельности, которая "оказала бы большую помощь путинскому правительству". "Представитель Дерипаски воздержался от комментариев, когда был задан вопрос, нанимал ли Дерипаска Манафорта для содействия продвижению интересов Путина. Представитель добавил: "Между Дерипаской и Манафортом было соглашение о предоставлении консалтинговых услуг касательно инвестиций, имевших отношение к бизнес-интересам Дерипаски, которое теперь является предметом судебных претензий", - пишет издание. Авторы также замечают, что Манафорт "работал на пророссийских политиков на Украине". В феврале Манафорт заявил Financial Times, что "никогда не имел никакого касательства" к администрации Путина. Филип Гриффин (до 2011 года руководивший киевским отделением компании Манафорта и помогавший ему организовывать предвыборные кампании, в том числе Виктора Януковича) сказал: "Ни разу даже не возникал вопрос о том, как [эта работа] могла бы принести пользу России или российскому правительству". Неназванный "второй источник, работавший с Манафортом на Украине, подтвердил: "действительно, были отношения на личном и деловом уровнях" между американским консультантом и Дерипаской, но добавил: "Не думаю, что [Манафорт] хотел помочь Путину", сообщает газета. Издание также цитирует слова Адриана Каратницкого, старшего научного сотрудника Atlantic Council (США). Он сказал: "Неважно, велика ли весомость этих обвинений: их конечный эффект в том, чтобы создать ореол подозрений вокруг отношений команды Трампа с Россией и чинить помехи попыткам президента нащупать способ сосуществования с Путиным". Со своей стороны, Трамп заверяет, что все утверждения о связях его помощников с Россией - "фейковые новости". Источник: Financial Times