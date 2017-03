23 марта 2017 г. Екатерина Сокирянская | The Guardian У Владимира Путина есть одна группа надежных союзниц - российские железные леди "Сила, патриотизм, патриархальные ценности и мачистский стиль управления характеризуют текущий президентский срок Владимира Путина, - отмечает Екатерина Сокирянская, директор проекта программы Европы и Азии Международной кризисной группы, в статье для The Guardian. - Как ни странно, эту традиционалистскую авторитарную повестку часто продвигают женщины". "Те немногие либерально настроенные женщины, которые попали на высшие федеральные посты, - это или профессиональные технократы высокого уровня, помогающие режиму работать гладко, или женщины с репутацией демократов, которые помогают легитимизировать недемократические процедуры. Но они не формируют политическую повестку", - говорится в статье. "Вместо этого Путин может призвать особую, по-настоящему политически активную когорту женщин - консервативных, прорелигиозных антифеминисток. Железные леди Путина выполняют ключевые функции в пропаганде, политике и инициировании решающих законов. Ученые, стоящие на позициях феминизма, утверждают, что привлечение женщин к принятию решений ведет к политическому курсу более ответственному, вызывающему меньше сопротивления и чаще решающему проблемы женщин и рядовых граждан. Однако путинская женская политическая элита в большинстве своем опровергает такой анализ", - указывает автор. "Их ролевые модели - женщины, подобные депутату Елене Мизулиной, известной своим комментарием: "Даже когда бьет мужчина свою жену - такой обиды нет, как если обидеть, унизить мужчину", - напоминает Сокирянская. - (...) Путинские антифеминистки выступают за репрессивные, неоднозначные законы и практики". "Таким образом консервативная женская когорта Путина помогает сформировать и легитимизировать государственную идеологию и пропаганду, компенсирующие отсутствие реформ и неработающие ведомства, а также укрепить режим, который полагается на этих женщин как строителей народной поддержки. Пропаганда изображает Россию как самобытный центр силы с уникальными ценностями и "духовными связями", сочетающими в себе советские, имперские и православные ценности в рамках единого мировоззрения, - отмечает эксперт. - Благодаря этому эклектизму проще продавать и продвигать "бренд Путина" - бренд прагматичного, сильного, традиционного лидера, воплощающего в себе мужественное поведение и представляющего возрождающуюся Россию, которая бросает вызов "морально прогнившему Западу" и предлагает альтернативу ему". "Пропаганда "традиционных" ценностей эффективно работает в России. Общество адаптируется к своим новым ценным указаниям, а острые проблемы, с которыми имеют дело российские женщины - домашнее насилие, неравенство зарплат, стигматизация жертв насилия и серьезные нарушения прав женщин в истерзанном конфликтами регионе Северный Кавказ - остаются в тумане и не решаются", - резюмирует Сокирянская. Источник: The Guardian