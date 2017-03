23 марта 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Брешь в мощной системе безопасности Великобритании В Лондоне перед зданием парламента водитель кроссовера Hyundai направил его в толпу пешеходов, а затем напал с ножом на полицейского. Несмотря на эффективность полиции и служб безопасности, многолетний опыт борьбы с ИРА - "Ирландской республиканской армией" и ставку на то, чтобы уничтожить корни ненависти мусульман, против террориста на автомобиле английская модель не сработала, пишут СМИ. "Во время теракта, произошедшего в среду в Лондоне, была применена одна из новых излюбленных тактик террористов: врезаться на машине в толпу", - пишет The Washington Post. Машина сбивала пешеходов на Вестминстерском мосту, затем террорист заколол ножом офицера полиции у входа в здание парламента, после чего был застрелен. По словам специалистов, этот инцидент вписывается в новую схему терактов: используются простые инструменты из повседневной жизни, но в местах, которые наверняка привлекут внимание всего мира. "Террористы рассчитывают на то, что это увидит много людей - это может быть даже выгоднее для них, чем многочисленные жертвы", - говорит Фрэнк Фоли, эксперт из Королевского колледжа Лондона. Эксперты по вопросам терроризма в Великобритании утверждают, что инцидент в среду также ознаменовал отступление от относительного успеха Британии в предотвращении подобных атак. По мнению Стива Хьюитта из университета Бирмингема, контртеррористические меры в Великобритании обязаны своей эффективностью подготовке полиции и служб безопасности, как и многолетнему опыту противодействия ИРА - "Ирландской республиканской армии". Впрочем, риск относительно маломасштабных атак всегда присутствует, и его очень сложно сократить. "Как остановить кого-то, кто едет по улице и вдруг решает совершить наезд на пешеходов?" - говорит Хьюитт. С недавнего времени такие группировки, как "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, призывают к более спонтанным терактам любыми доступными средствами, продолжает издание. Уже в 2010 году йеменское подразделение "Аль-Каиды"* призывало использовать грузовики как оружие. В его официальном журнале Inspire вышла статья под заголовком "Совершенная газонокосилка", в которой последователей террористов побуждали использовать грузовик как "газонокосилку, но не для стрижки травы, а для выкашивания врагов Аллаха", передает газета. В последнее время "автомобили все чаще стали использовать в качестве оружия", пишет австрийская Die Presse по поводу вчерашнего теракта в Лондоне. На данный момент "никакой информации о мотивах злоумышленника нет, но теракт вписывается в стратегию ИГИЛ* - использовать грузовые и легковые в качестве орудия террора", пишет издание. ИГИЛ* дает детальные инструкции, как следует проводить такие теракты: так, в ноябрьском номере пропагандистского журнала "Румийя" фанатики на нескольких страницах описывают "правильную тактику". "Автомобили - как ножи, поскольку получить их не сложно", - говорится в той публикации. "Теракт при помощи автомобиля входит в число самых успешных методов для убийства большого числа неверных", - гласит "вероломный документ", как называет его корреспондент. Также авторы рекомендуют взять с собой пистолет или нож "для увеличения количества жертв". В Лондоне террорист после наезда на пешеходов заколол ножом полицейского, напоминает издание. В Европе это уже третий крупный теракт подобного типа менее чем за год, отмечает журналист The Wall Street Journal Роберт Уолл. "Автомобиль обычно привлекает мало внимания, но может убивать с опустошительным эффектом", - пишет автор. Автор напоминает о событиях 2016 года - о наездах на пешеходов в Ницце 14 июля и в Берлине 19 декабря. "Исламское государство"* "осознало смертоносный потенциал таких атак и еще активнее стало к ним подстрекать", - подтверждает Рита Кац, исполнительный директор организации SITE Intel Group, отслеживающей деятельность джихадистов во всем мире. "Исламское государство"* опубликовало руководство по осуществлению терактов с помощью автомобилей. Такие атаки случались и за пределами Европы: в 2014 году - в канадском Квебеке, в 2016-м - в университете Огайо в США. Атаки с применением автомобилей часто случаются в Израиле, в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу Иордана", - добавляет Уолл. "Полицейские подразделения по всей стране усилили вооруженное патрулирование, и прозвучали призывы пересмотреть защиту Вестминстерского дворца, который и так является одним из самых строго охраняемых объектов", - пишут журналисты британской The Times. "Уже давно были введены жесткие меры безопасности, от многочисленных вооруженных полицейских патрулей внутри и снаружи парламента до незаметных мер безопасности в Уайтхолле и близлежащих зеленых зонах, - рассказывают корреспонденты. - Даже общественные места для сидения в этом районе разработаны так, чтобы выдержать взрывы заминированных грузовиков или тяжелые автомобили". "Теперь прозвучат требования дополнительных мер, особенно на мостах и дорогах", - полагают журналисты. Неназванный источник из сферы безопасности сообщил изданию: "Вокруг Уайтхолла много, много мер безопасности, но со зданием парламента очень трудно. Его нельзя полностью закрыть. Люди входят и выходят постоянно". Вчера вечером было неясно, выделят ли парламентарии дополнительные средства на повышение безопасности своих офисов в избирательных округах, говорится в статье. Мэр Лондона Садик Хан, объявив, что после теракта на улицах появятся дополнительные вооруженные полицейские формирования, сказал: "Лондонцев не удастся запугать терроризмом никогда". Инцидент также привел к усилению мер безопасности в других местах. Множество патрулей появилось в аэропортах Хитроу, Гэтвик и Манчестер, в которых и так были приняты дополнительные меры безопасности после теракта в аэропорту Брюсселя год назад, сообщают корреспонденты. "Ее назвали Contest, что значит "Вызов". Британская антитеррористическая стратегия - это самая копируемая и обсуждаемая модель во всем западном мире, и она обеспечивала безопасность почти 12 лет", - пишет Джанлука Ди Фео в итальянской газете La Repubblica. Этот план был разработан в 2003 году и усилен после терактов а Лондоне 7 июля 2005 года, в результате которых погибли 52 человека и 784 были ранены. "С тех пор Великобритания наслаждалась долгим периодом спокойствия, проведя без проблем Олимпиаду и держа на расстоянии до вчерашнего дня призрак джихадистского террора", - говорится в статье. План Contest основывается на четырех P: предотвращать (Prevent), защищать (Protect), готовиться (Prepare) и преследовать (Pursue). "Главным столпом является именно предотвращение: на волне мультикультурализма делается ставка на то, чтобы уничтожить корни ненависти, сотрудничая с мусульманскими сообществами", - поясняет автор. Террористы не иностранцы, а британские граждане, родившиеся и выросшие внутри страны, говорится в статье. "С 2003 года, - рассказывает Ди Фео, - лондонская мечеть Finsbury Park стала местом, где проходит проверку на прочность британская стратегия: это попытка преобразовать логово экстремистов в место для распространения умеренного ислама, уважающего не только законы, но и ценности общежития британского общества". "Путь к привлечению мусульманских сообществ оказался непростым", - говорится в статье. Уже в 2006 году некоторые министры из правительства лейбористов заявляли, что поддержка со стороны мусульман - показная, а на самом деле многие мечети продолжают защищать фанатиков. В эпоху правительства Кэмерона стали считаться "радикальным поведением" не только прямые призывы к насилию, но и речи против Запада, например осуждение смертоносных миссий дронов в Йемене или в Сомали. Также против подозреваемых стали применятся "жесткие меры", зачастую они подвергались "произволу" полиции, пишет автор. Во многих мечетях несогласие с этими мерами стало выражаться открыто. "Сегодня операция по предотвращению оценивается неоднозначно, - пишет автор. - Несомненно, она смогла создать "мост между цивилизациями" - доверительные отношения между властями и большинством религиозных лидеров, которые искренне прилагают усилия к борьбе с терроризмом". Однако, считает журналист, эта стратегия "оказалась не способна воздействовать на мусульманское сообщество, которое по большей части относится к ней с недоверием". "Чтобы преодолеть эту преграду, - подытоживает автор, - недостаточно слоганов против насилия и "умеренных проповедей": нужна настоящая интеграция, социальная и политическая. Этот путь требует гораздо больше времени и огромных ресурсов. Однако сейчас начало "Брекзита" и новый ветер изоляционизма рискуют похоронить десятилетие позитивных инициатив". *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ.