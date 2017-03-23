В интервью французской газете Le Monde политолог Фредерик Шарийон, профессор политологии Университета Оверни и бывший директор Института стратегических исследований при Военной школе, разбирает предложение Жана-Люка Меленшона, высказанное во время теледебатов 20 марта, по поводу организации конференции по безопасности в Европе, с упоминанием вопроса о границах.

"Стоит отметить, что это предложение Меленшона на примере аннексии Крыма Россией было сразу поддержано Франсуа Фийоном. Коль уж этих двух людей объединяет широко обсуждаемое пророссийское пристрастие, то хотя бы второй кандидат на французских президентских выборах мог поставить вопрос о согласованности действий между европейцами", - считает Шарийон.

"Достигается ли мир пересмотром границ?" - спросил интервьюер.

"Это зависит от того, где и как это происходит. В Европе вопрос о пересмотре границ всегда был щекотливым, - ответил собеседник издания. - Возвращение к ревизионизму и пересмотру границ после 2008 года (Грузия) и 2014 года (Крым) на европейском континенте накладывает отпечаток напряженности и трагичности. В таком контексте считать, что мир достижим путем пересмотра границ, просто поразительно".

"Общеизвестно, что Россия желает внести изменения в целый ряд правил, заведенных сразу же после падения СССР, которые она считает невыгодными для своих интересов, поскольку они были навязаны Западом в момент российской слабости. Это понятно, однако это не является основанием для того, чтобы до такой степени идти навстречу этому желанию", - утверждает политолог.

"Вопрос о праве народов на самоопределение был затронут на дебатах Франсуа Фийоном. Справедливости ради надо признать, что сложно избежать таких дебатов в стране, которая является либеральной демократией. Однако поражает стремление снова поднимать такой вопрос в самый трудный момент для Европы и, несомненно, в самый благоприятный момент для ее российского соседа. В сущности, это может быть воспринято как попытка официально зафиксировать свершившийся факт того, что устроила Россия в Крыму, в Грузии и по этой причине поощрить этот метод свершившегося факта, являющий собой вдохновляющий пример, к которому снова стоит прибегнуть", - комментирует Шарийон.

"Подобное предложение о конференции по безопасности в Европе уже было сделано бывшим российским президентом и нынешним премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как по-вашему, эта идея нацелена на то, чтобы отодвинуть США от стратегических европейских вопросов?" - спросил журналист.

"Российская цель разъединить Европу и США часто становилась реальностью. Однако конференция по безопасности в Европе не может пройти без участия российского соседа: бессмысленно вести разговоры о европейской безопасности и делать вид, что не замечаешь, что Москва относится к числу ее главных параметров и проблем. В идеале, конечно, ЕС должен суметь взять инициативу на себя и привлечь к участию и США, и Россию, двух ключевых участников, оказывающих влияние на европейскую безопасность", - ответил политолог.

"Если предположить, что этот проект реализуется, каковы его риски?" - поинтересовался интервьюер.

"Это может разделить европейцев на тех, кто - особенно на Западе - хочет бережно обращаться с Москвой, и тех, кто - в Центральной и Восточной Европе - панически боится происков российского соседа. ЕС вполне способен взяться за такую конференцию и выработать общую позицию. Она будет как никогда уязвимой к внешним стратегиям, как российским, так и американским, стремящимся ее расколоть и расширить число своих сторонников", - ответил собеседник издания.