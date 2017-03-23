"Евровидение": почему российской участнице запрещен въезд на Украину

"Украинские спецслужбы приняли решение запретить Юлии Самойловой въезд на территорию страны в течение трех лет из-за ее выступления на концерте в Крыму в 2015 году", - пишет французское издание L'Express.

"Обычно "Евровидение" - благоприятный момент для сближения стран Европы с помощью песни. Однако проведение конкурса в 2016 году скорее похоже на разворот в сторону дипломатической войны. Российская кандидатка не сможет участвовать в песенном конкурсе, который пройдет на Украине 13 мая этого года", - говорится в статье.

"Следует сказать, что Россия выбрала свою конкурсантку не случайно. Конечно, 27-летняя Юлия Самойлова - певица с ограниченными возможностями и передвигается в инвалидной коляске, но ее участие не потому было воспринято Киевом как провокация", - отмечают журналисты.

Почему? Оглянемся назад и вспомним, что 18 марта 2014 года Россия захватила Крым. Несколько месяцев спустя, в 2015 году, путинская держава организовала концерт в этом регионе. И кого пригласили там спеть? Юлию Самойлову. Таким образом, российская певица стала символом российского вмешательства на Украине, считают журналисты.

Как следствие, когда было объявлено, что именно Самойлова будет представлять страну на "Евровидении", началась критика. "Если ты нарушаешь наш суверенитет, если ты поешь на концерте оккупантов в Крыму, то это значит, что ты подвергаешься запрету на въезд в Украину", - напомнил украинский депутат, зампредседателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий.

"Но для чего Россия выбрала эту конкурсантку? Несомненно, для того, чтобы ответить на украинский выбор в 2016 году, воспринятый как провокация. Киев выбрал певицу Джамалу, представительницу крымско-татарской общины, и она даже одержала победу на конкурсе. К великому разочарованию Москвы - поскольку ее песня была посвящена трагедии, пережитой ее народом во время депортации, устроенной Сталиным", - говорится в статье

Организаторы "Евровидения" сообщили, что "глубоко разочарованы" решением украинского правительства. "Оно противоречит и духу конкурса, и центральному для наших ценностей понятию инклюзивности", - объявил в своем коммюнике Европейский вещательный союз.