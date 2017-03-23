Как российские банки отмыли более 20 млрд долларов

"Международный консорциум журналистов раскрыл широкомасштабную операцию по отмыванию денег. В нее были вовлечены российские, молдавские и латвийские банки, а также британские подставные компании. Речь шла о десятках миллиардов евро", - пишет журналистка Liberation Вероника Дорман.

"Глобальный ландромат" - это одна из самых крупных операций по отмыванию денег в новейшей истории. С 2011 по 2014 год более 20 млрд долларов неясного происхождения были выведены из России (реальные суммы могли доходить до 80 млрд) с помощью мошеннических схем. По документам, проанализированным международным консорциумом журналистов "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), эти деньги прошли через 732 банка 96 стран и счета 5140 компаний на всех континентах", - говорится в статье.

"Механизм, описанный независимым российским изданием "Новая газета", был прекрасно отлажен: две подставные кампании-пустышки создавались в одной из европейских стран, таких как Великобритания. Первая заключала со второй договор займа на сотни миллионов долларов (договор фиктивный, так как никаких денег не перечислялось). Третья компания создавалась в России. Ее функция состояла в том, чтобы выступать поручителем английской компании-пустышки, которая согласилась на фиктивный займ, если вдруг ей не будет выплачен долг. Чаще всего российская кампания возглавлялась гражданином Молдавии. Разумеется, компания, заключившая фиктивный договор о займе, не может расплатиться по долгу. Это позволяет британской компании, якобы являющейся "кредитором", когда компания-"должник" признает себя несостоятельной, обратиться в молдавский суд, который обязывает российскую компанию-поручителя выплатить долг. И тем самым вывести грязные деньги из России", - передает Дорман.

"Эти операции разворачивались на территории нескольких стран, - пишет "Новая газета". - Но единственной действительно пострадавшей страной является Россия: совершенно очевидно, что это российские деньги, не было уплачено никаких налогов, и эти суммы уже никогда не вернутся на российскую территорию". Тем не менее, именно Россия оказывает самое большое сопротивление расследованию, начатому в 2014 году одновременно молдавскими и латышскими властями. Молдавские службы безопасности обвиняют своих российских коллег из ФСБ в том, что те явились крестными отцами "ландромата", куда оказались вовлечены и отдельные влиятельные лица. Так, один из банков, против которых выдвинуты обвинения, - Русский земельный банк (РЗБ), принадлежал супруге бывшего мэра Москвы Елене Батуриной, а кузен Владимира Путина Игорь Путин входил в его совет директоров. Недавно Кишинев обвинил Москву в оказании давления на своих чиновников, работающих в Москве или находящихся там в гостях, в том, что они становятся объектом задержаний, допросов и обысков", - подытоживает журналистка.