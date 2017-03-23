Как зависимость Agrokor от российских денег изменит хорватскую политику?

Хотя спикер парламента Хорватии Божо Петров заявил в понедельник, что было бы "во много раз лучше", если бы хорваты "решили некоторые проблемы Agrokor сами и чтобы какой-либо иностранный игрок не вмешивался в наши интересы", аналитики считают, что зависимость Agrokor (крупнейший ритейлер страны и региона, получивший кредит от "Сбербанка" в размере 600 млн евро в 2014 году. По сведениям хорватских СМИ, общая сумма долга Agrokor российским банкам может достигать 1,3 млрд евро. - Прим. ред.) от российских денег уже начала оказывать влияние на хорватскую политику, пишет хорватская газета Novi List.

"Ракетные щиты и войска НАТО не смогут защитить акционерную структуру компании. Они покупают на Западе оружие и разворачивают системы ПРО, а не понимают, что российские эксперты именно на Западе изучили все тонкости экономики и свободного рынка и сейчас применяют эти знания", - комментирует эксперт по российской политике Елена Юришич версии о возможном приобретении "Сбербанком" контрольного пакета акций компании, не имеющей возможности погасить кредит. Обращая внимание на то, что неразумно игнорировать мощь России, Юришич задается вопросом: "Нет ли иронии в том, что государственный банк страны, находящейся под европейскими санкциями, завоевывает рынок розничной торговли в четырех странах Юго-Восточной Европы?"

По словам Томислава Якича, экс-советника президента Хорватии по внешней политике, нет сомнений в том, что Россия сможет оказывать влияние на политику Хорватии, если действительно завладеет Agrokor. "Если это произойдет на самом деле, это влияние не ограничится только Хорватией, а распространится на весь регион, в котором Agrokor играет важную роль (холдингу принадлежат компании в Словении, Сербии, а также в Боснии и Герцеговине. - Прим. ред.)", - полагает Якич.

Немаловажно и то, что Agrokor - компания в государстве Евросоюза, отмечают эксперты. "Я не исключаю возможность того, что "Сбербанк" хочет усилить свои позиции в ЕС", - считает аналитик Finam Богдан Зварич.

С другой стороны, Якич полагает, что Хорватию "в условиях нынешней антироссийской истерии" также ожидают проблемы с Брюсселем, если россияне купят Agrokor.