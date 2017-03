23 марта 2017 г. Стив Эдер и Бен Протесс | The New York Times "Турецкий Трамп", проект отеля и запутанный клубок иностранных связей "До вступления в должность Дональд Трамп пообещал, что его бизнес-империя воздержится от новых сделок за рубежом в течение его президентского срока. Но в то время, как Trump Organization (основная компания Трампа. - Прим. ред.) представляет публике новый бренд отелей, данное обещание не останавливает компанию от заключения иностранных сделок", - пишут Стив Эдер и Бен Протесс в журналистском расследовании, опубликованном в The New York Times. Как рассказывает издание, "компания, которой сейчас в основном управляют старшие сыновья Трампа - Эрик и Дональд-младший - развивает проект отеля в деловой части Далласа совместно с девелоперской фирмой с глубокими турецкими корнями. Если отель будет построен, он войдет в сеть Scion - более доступную альтернативу элитной линии пятизвездочных отелей Trump Organization". Alterra Worldwide, девелоперская фирма, которая будет владеть отелем в Далласе и станет партнером Трампов, "имеет связи с Россией, Казахстаном и, по крайней мере, двумя дюжинами других стран". К такому выводу пришла газета, проанализировав "материалы, включающие регистрационные документы корпорации, частную электронную переписку и заархивированные версии интернет-сайтов". "Эти разоблачения показывают, что в тот момент, когда Trump Organization выводит на рынок по всей стране свою новую линию отелей (Трампы будут управлять этой собственностью, которая будет находиться во владении их партнеров), партнерство с Alterra может привнести тот запутанный клубок иностранных связей и потенциальные конфликты интересов, которых компания, как она заявила, пытается избежать в международных деловых отношениях", - говорится в статье. "Президент Alterra Мукеммел Саримсакчи - известный персонаж в Далласе, где он привлек иностранные инвестиции в другие девелоперские проекты, которые заслужили похвалу городских чиновников, - пишут авторы. - Саримсакчи, известный как Майк или "турецкий Трамп", также числится на экспертном консалтинговом сайте, где он берет 465 долларов в час за советы по ведению бизнеса в таких странах, как Иран, Мексика и Нигерия". "Его брат и давний бизнес-партнер Юсуф Саримсакчи помогал руководить многочисленными девелоперскими проектами по всему миру, включая Ritz-Carlton в Москве, рядом с Кремлем, - отель, где Трамп остановился в 2013 году, когда в городе проходил его конкурс красоты "Мисс Вселенная", - сообщает издание. - Над этим проектом Юсуф работал с богатым казахстанским бизнесменом, который связан с авторитарным лидером страны". "В январе новоизбранный президент Трамп и его юристы обнародовали этический план, согласно которому его бизнес передавался в траст под управлением двух его старших сыновей и исполнительного директора; параллельно назначался внешний советник по этике и главный эксперт по правовому надзору для проверки потенциальных сделок", - рассказывает издание. "Потенциальное партнерство с фирмой Саримсакчи еще не преодолело эти этические преграды, и юристы, анализирующие сделку, при личном разговоре выразили озабоченность в связи с некоторыми иностранными связями фирмы, включая отношения Юсуфа с Россией", - пишут авторы, ссылаясь на осведомленное лицо, которому запрещено публично высказываться о бизнесе Trump Organization. Отвечая на вопросы газеты по электронной почте, Саримсакчи "сказал, что его брат - которого он многократно называл своим бизнес-партнером - не является партнером в проекте сети Scion и что он не работает из-за болезни". Также "турецкий Трамп" написал, что Юсуф "не является директором или акционером Alterra Worldwid", отослав авторов к сайту фирмы. Однако, пишут авторы, этот сайт, где строительство отеля Scion в Далласе указывается как реализующийся проект, называет брата Саримсакчи партнером в проекте, а также акционером и членом правления фирмы. Когда журналисты попросили бизнесмена объяснить расхождения, "Юсуф и другие партнеры с иностранными связями были удалены с сайта Alterra Worldwide. Затем фирма также убрала упоминание о своих сделках с недвижимостью в Казахстане". Юсуф не ответил на запрос газеты. "Майк и Юсуф Саримсакчи родились и выросли в Турции; оба учились в университете в США: получили степень бакалавра по гражданской инженерии в Университете Колорадо, а затем окончили магистратуру в Стэнфорде", - рассказывает издание. "Майк Саримсакчи поступил на работу в строительную фирму Bechtel, где он работал над такими проектами, как Евро-Диснейленд и тематический парк в Дубае в 1990-х, а затем участвовал в руководстве сети мебельных магазинов Black Sea Gallery в Калифорнии совместно с семьей своей жены", - говорится в статье. "В то время как Юсуф инвестировал в мебельный бизнес издалека, он обосновался в Москве, - продолжают авторы, - сначала, в качестве исполнительного директора в Mosenka, девелоперском СП правительства Москвы и турецкой компании Enka Holding. Потом он стал управляющим директором Capital Partners, где он участвовал в руководстве такими проектами, как торговый центр "Метрополис" и Ritz-Carlton в Москве". Однако, как обнаружила газета, "за проектами с показным блеском, включая "Метрополис" и Ritz-Carlton, стоял лабиринт компаний, зарегистрированных в Панаме и на Британских Виргинских островах - территориях, известных закрытостью бизнеса". "Имя Юсуфа фигурировало в документах ряда этих компаний, и, как кажется, он по большей части прервал с ними связи в 2009 году", согласно документам из так называемого "Панамского досье" (утечка конфиденциальных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. - Прим. ред.), говорится в статье. "Саримсакчи, умело себя раскручивающий, имеет много общего с Трампом: он недолгое время вел семинарскую программу по бизнес-инвестициям и придает значение внешности (он носит Armani и Gucci и часто фотографируется с сигарой в зубах), - пишут авторы. - Как и у президента, у него есть политические интересы, и он продвигает свое мировое влияние. (Он надеется стать первым сенатором США из Турции, куда он ездит каждые шесть недель, как он сам рассказал одному турецкому изданию)". "В 2011 году Саримсакчи, создав себе имидж девелопера с мировым опытом, нарисовался в Далласе", - пишут авторы. В последующие годы он работал вместе с братом и другими партнерами над двумя проектами перепланировки (один еще не закончен) в деловом центре города. "Саримсакчи объявил о своих планах строительства отеля Scion местным газетам в Далласе в прошлом месяце, представив их как уже заключенную сделку, - пишет издание. - А в прошлом месяце он обсуждал этот проект с турецкой газетой Hurriyet". "Мы знаем Трампа, - приводят авторы перевод из интервью турецкой газете. - Он очень хороший бизнесмен и очень успешный человек". Саримсакчи также сообщил, что Трампы обдумывают строительство четырехзвездочных отелей, добавив: "Мы будем их строить вместе". "Учитывая, что девелоперские проекты за рубежом были прекращены, бренд Scion, о создании которого было заявлено в сентябре, представляет собой основную часть планов по развитию компании" Трампа, поясняет издание. Однако Эрик Данцигер, который возглавляет гостиничный бизнес Трампа, "предупредил, что до половины потенциальных сделок Scion могут не подтвердиться и что потенциальным партнерам не нужно бежать впереди паровоза". Источник: The New York Times