23 марта 2017 г. Рик Гладстоун | The New York Times Американский генерал призывает к обновлению ядерного арсенала в связи с тем, что Россия становится "более агрессивной" "Генерал, осуществляющий надзор за арсеналом атомных вооружений Соединенных Штатов, выразил опасения по поводу, как он выразился, "гораздо более агрессивного" поведения России в последние годы и сказал, что оно оправдывает потребность в укреплении и обновлении ядерных сил устрашения в [США]", - передает Рик Гладстоун в The New York Times. "Генерал-лейтенант ВВС Джек Вайнштейн выступил с этими заявлениями на фоне переоценки администрацией Трампа американской ядерной политики, в том числе того, является ли реалистичной целью ядерное разоружение, предложенное в 2010 году при президенте Бараке Обаме, - говорится в статье. - Во вторник генерал Вайнштейн, заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции, сказал в интервью с редакторами The New York Times, что, по его мнению, история показала, что ядерное сдерживание фактически сохранило мир между основными державами после окончания Второй мировой войны". "Генерал выразил уверенность, что ядерный арсенал остается эффективным, сказав: "Я сплю очень хорошо по ночам". Но, как и стареющему автомобилю, по словам генерала, арсеналу давно нужно обновление", - говорится в статье. По словам генерала, американские силы ядерного устрашения были созданы в 1960-х годах, а обновлялись последний раз в 1980-х. "Это должно было случиться в 2000-м и 2001-м, - сказал генерал, - но наша страна, очевидно, была немного занята в 2001 году из-за другого чудовищного поступка". "Если смотреть на поведение России с 2010 года до сегодняшнего момента, она гораздо более агрессивна - гораздо более воинственна, я бы сказал, - отметил Вайнштейн. - Я проснулся однажды, а русские вторглись в независимую страну, чего я не предвидел". "По-моему, самое важное, что мы действительно можем сделать, - это сохранение мощных ядерных сил устрашения", - сказал генерал. Источник: The New York Times