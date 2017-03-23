Бороться за более сильную Европу

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал создать "лучшую Европу" и снизить ее зависимость от США в статье, опубликованной немецкой газетой Rheinische Post. Статья написана к 60-летию подписания "Римского договора", который дипломат назвал основой "самого успешного проекта из тех, которые видел мир, в плане свободы, мира и благосостояния".

В то время как единой Европе 60 лет, пишет министр, "европейцы оказались на распутье: финансовый кризис и вопрос миграционных потоков безжалостно обнажили слабые места европейского проекта. В частности, всего через несколько дней о своем желании выйти из ЕС объявит Великобритания". "Это - призыв просыпаться", - пишет Габриэль, добавляя, что "сейчас европейский проект как никогда ранее подвергается нападкам изнутри и снаружи. С одной стороны, это популисты, предлагающие простые решения, а с другой - автократы, которым чужды европейские ценности". "Все они хотят демонтировать или вообще разрушить Европу", - считает политик.

"Поэтому 60-летний юбилей должен стать предвестником надежды и призывом бороться за Европу. Мы не должны молчать, когда другие преследуют цель положить конец европейскому единству, - пишет Габриэль. - Бороться за Европу - это значит, в числе прочего, защищать европейские ценности".

"Но мы должны еще и идти вперед, ведь мы стоим перед исторической задачей создать лучшую и более сильную Европу, - первым делом - в вопросах внешней политики и политики безопасности. Сейчас пришло время распрощаться с представлением, будто Европа должна нести ответственность за свою безопасность в одиночку. Партнерство с США и НАТО является основой Трансатлантического сообщества, но Евросоюз должен быть в состоянии самостоятельно урегулировать кризисы и конфликты, возникающие по соседству с ним. Первые шаги уже сделаны", - подчеркнул глава германского МИДа.

"Во-вторых, нам нужна защита европейских границ, которая бы на самом деле заслуживала такого названия, - продолжает Габриэль. - Мы видим, что во времена кризисов по соседству с нами и миграционных потоков эффективная защита наших границ предельно важна".

В качестве третьей меры Габриэль предлагает Европе работать над собственной внутренней безопасностью: "Борьба с терроризмом - это наша общая задача, - говорится в статье. - Европейцы не должны бояться - ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине, ни где бы то ни было".

"В-четвертых, мы должны вспомнить о европейском обещании благополучия. Единый внутренний рынок дал большей части людей благополучие, причем долговременное. Но теперь у многих жителей Европы появилось чувство, что они больше не выигрывают от единой Европы, а наоборот, теряют. Мы должны понять это и принять контрмеры", - пишет Габриэль.