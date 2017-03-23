След денег

Совет Европы потряс коррупционный скандал: итальянский депутат получал миллионы евро из Азербайджана, пишет Tagesspiegel.

"Самый крупный скандал за всю историю существования Совета Европы не всплыл бы на поверхность, если бы один из миланских банков не обратил внимания на подозрительные переводы. Финансовые операции, в которых фигурировали шестизначные суммы, осуществлялись через банки в странах Балтии и на Маршалловых островах. Прокуратура Милана начала расследование. То, что удалось выяснить следователям, имело эффект разорвавшейся бомбы. Фирма, для которой предназначались деньги, официально принадлежала супруге депутата Совета Европы от Италии. За период с 2012 по 2014 год Лука Волонте получил в общей сложности 2,39 млн евро - по данным следователей, деньги поступали из авторитарного Азербайджана. В апреле этого года Волонте предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег", - сообщает автор публикации Клаудиа фон Зальцен.

Как отмечает журналистка, Азербайджан в последние годы прилагал максимум усилий для того, чтобы избежать официального негативного вердикта Совета Европы относительно ситуации с правами человека. "Таким образом, азербайджанские парламентарии могли праздновать небольшую победу, когда в январе 2013 года на голосовании неожиданно провалился доклад немца Кристофера Штрессера о политзаключенных в Азербайджане. В течение последних лет, - комментирует издание, - все больше фактов говорит в пользу того, что роль в таком развитии ситуации сыграла, в том числе, и так называемая "икорная дипломатия". Однако в деле депутата Волонте речь идет не только об икре и шикарных коврах. Экс-парламентарий признал, что получил 2,39 млн евро, однако всякую связь этой суммы со своей деятельностью в Совете Европы он отрицает. По его словам, эти деньги - не что иное, как вознаграждение за консультации, которые он давал депутату от Азербайджана Эльхану Сулейманову".

Как выяснило издание, для Луки Волонте все началось с визита в Азербайджан в июле 2011 года. После встречи с Сулеймановым оба депутата поддерживали контакт, и уже вскоре Волонте предложил концепцию по улучшению международного имиджа Азербайджана. Когда в мае 2012 года организация "Инициатива европейской стабильности" (European Stability Initiative) впервые заговорила об "икорной дипломатии", вызвав тем самым обеспокоенность внутри Совета Европы, Волонте в документе для внутреннего пользования заявил о том, что "доказательств коррупционной составляющей" не существует.

В декабре 2012 года, за несколько недель до голосования по докладу Штрессера, Волонте в письме, адресованном азербайджанскому лоббисту Муслуму Маммадову, подробно объясняет, какие "друзья" должны будут взять слово в ходе дебатов. Волонте, пишет автор статьи, обращается к испанскому депутату Педро Аграмунту, который сегодня является президентом ПАСЕ, с указаниями, каким образом следует критиковать доклад по политзаключенным. В декабре Волонте получает и первый денежный перевод.

"После провала доклада Штрессера Волонте забеспокоился, что выгодной дружбе придет конец. Вскоре он неожиданно сам становится инициатором новой резолюции по политзаключенным. Но через день уже отзывает свой запрос. "Каждое твое желание для меня, как приказ", - пишет он своему "связному" Маммадову. Все остальные детали обсуждались, скорее всего, при личной встрече с Сулеймановым и российским депутатом Алексеем Пушковым в Баку", - сообщает Tagesspiegel.

"История могла бы на этом и закончиться, если бы речь действительно шла всего лишь о предполагаемых незаконных действиях одного депутата. Однако заместитель немецкой делегации в Совете Европы Франк Швабе опасается, что скандал имеет гораздо больший размах". "Существует подозрение, что масштабы коррупции больше и не ограничиваются действиями одного только Луки Волонте", - замечает Швабе.

По информации Tagesspiegel, скандал с Волонте - лишь часть более крупной аферы. Хитросплетение фирм, задействованных в схеме, и фигурирующие в следственных документах суммы позволяют предположить, что речь идет о системе, служившей для выплат не только итальянскому депутату.

Однако, как замечает автор материала, расследование обстоятельств скандала в Совете Европы продвигается с трудом. Так, президент ПАСЕ Аграмунт пытался приуменьшить значение скандала и заявил о "незаконных нападках на честь и репутацию личности". А президиум ПАСЕ отложил вынесение решения о том, должно ли быть начато независимое расследование.

И речь уже давно идет не только об Азербайджане. "На сегодняшний день в Совете Европы существует целая сеть, которая охраняет государства с авторитарными тенденциями от критических оценок", - считает Швабе. Так, в январе целенаправленно чинились препоны дебатам о правах человека в Турции.