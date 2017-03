23 марта 2017 г. Эдуард Лозанский, Джим Джатрас | The Washington Times Охлаждая антироссийскую истерию "Начало слушаний Комитета по национальной безопасности Палаты представителей, посвященных попыткам России оказать влияние на выборы 2016 года, обнаружило резко различающиеся повестки дня разных партий", - пишут президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский и отставной дипломат, экс-советник сенаторов-республиканцев Джим Джатрас в статье для The Washington Times. Республиканцы хотят знать, кто незаконным путем "слил" секретную информацию в политических целях, что привело к "политическому убийству" бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Демократы, с другой стороны, удвоили ставки на Russiagate, ожесточенно обвиняя команду Трампа в том, что она в кармане у Кремля, говорится в статье. "Доказательств последнего до сих пор найдено не было. Но это не удерживает ведущие СМИ и их левых и неоконсервативных сторонников от воплей, что Россия возглавляет список врагов Америки", - пишут авторы. Однако, по их мнению, "охотники на ведьм", возможно, уже нанесли сами себе серьезный ущерб. Лозанский и Джатрас приводят данные опроса YouGov/Economist за декабрь 2016 года, согласно которым положительное мнение о Путине среди республиканцев возросло на 56% с 2014 года. "Короче говоря, глядя через призму американской политики, можно сказать, что российское пугало не только не оправдало себя как орудие для свержения Трампа, но и, возможно, фактически улучшило имидж России и Путина", - утверждают авторы. "Трамп пока что не приступил к "великой сделке" с Москвой, но есть свидетельства о небольших шагах в этом направлении на местах, в менее политизированной военной сфере", - говорится в статье. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд в этом месяце встретился в Анталье со своими российским и турецким коллегами, чтобы подготовить почву для формирующегося потенциального общего наступления американских, российских, сирийских, иракских и курдских сил против "Исламского государства"*, пишут авторы. В сирийской провинции Идлиб американские и российские ВВС наносят удары по джихадистам "Аль-Каиды"* и ее союзников. Примечательно, что подвергшиеся ударам группировки в Идлибе включают в себя предположительно "умеренных" террористов, вооруженных администрацией Обамы, утверждают они. "В конечном счете, настоящая проблема заключается не в том, что мы думаем о России, а в том, сможет ли Америка принять реалистичную повестку дня, отражающую национальный интерес. Это означает отказ от демонизации посткоммунистической России как главного противника Америки, с ее неизбежным выводом, что вооружение джихадистов - это полезное политическое орудие", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) и "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ. Источник: The Washington Times