Закон о тунеядцах гонит белорусов на баррикады

В Белоруссии уже более месяца идут протесты: люди выходят на улицы Минска и провинциальных городов. "Но на этот раз среди митингующих не только оппозиционеры и диссиденты, а, в первую очередь, простые и бедные люди, недовольные плохой экономической ситуацией в стране и президентом Александром Лукашенко", - пишет политический обозреватель немецкой газеты Die Welt Юлия Смирнова.

Причиной крупнейших за несколько последних лет протестов, как говорится далее, стал декрет "О предупреждении социального иждивенчества", согласно которому все, кто официально зарегистрирован на работе менее 183 дней в году, обязаны платить налог государству около 200 евро в год.

Журналист пишет, что "закон о тунеядцах", как его презрительно называют в Белоруссии, якобы "должен заставить людей устраиваться на плохо оплачиваемые работы на госпредприятиях". К примеру, протестующая из белорусского города Слонима рассказала, что в ее городе есть работа, где платят не более 100 евро, но эту же сумму она должна платить каждый месяц за квартиру. Закон впервые применили прошлой осенью, и тогда заплатить деньги государству были обязаны полмиллиона человек.

"У нас нет работы, а они еще требуют от безработных денег. Они лезут в кошелек, который и так пуст", - рассказывает житель Могилева. Причем аналогичная ситуация у многих белорусов: согласно опросу белорусского государственного статистического ведомства, за прошлый год доходы белорусских семей упали на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Лукашенко, правящий страной с 1994 года, "не может успокоить гнев людей. В стране идут аресты, но это не помогает. Лукашенко, по всей видимости, медлит с подавлением протестов силой, как он это делал раньше, ведь он заинтересован в хороших отношениях с Европейским союзом". Еще недавно в качестве поощрения за освобождение нескольких политических заключенных ЕС снял с Белоруссии санкции, введенные в 2010 году из-за применения насилия против демонстрантов. Также Лукашенко в начале марта отдал распоряжение перенести исполнение нового закона на один год, но это не успокоило людей.

Во вторник Лукашенко попытался напугать людей некоей "кровавой революцией", заявив о том, что белорусские власти задержали несколько десятков боевиков, которые якобы готовили вооруженную провокацию. Они якобы проводили тренировки в лагерях в Белоруссии, на Украине, в Польше и Литве. Две последние страны, по словам Лукашенко, якобы давали на это деньги.

Но глава литовского МИДа, как добавляет газета, назвал заявление белорусского президента выдумкой. "Да и вообще тяжело представить себе, что кому-то в Белоруссии удастся незаметно подготовить вооруженный государственный переворот. В стране огромный аппарат госбезопасности, а все критики режима находятся под контролем. Скорее всего, это была попытка Лукашенко дискредитировать оппозицию, которая на следующую неделю снова планирует крупные акции протеста", - подытоживает Смирнова.