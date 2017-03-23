Как в "Ла-Ла-Лэнд"

Россияне пребывают в сильном воодушевлении по поводу аннексии Крыма. С экономической точки зрения присоединение пока является обузой, констатирует постоянный автор Die Welt Эдуард Штайнер.

"Спустя три года после аннексии Крыма абсолютное большинство жителей России полны чувства глубокого удовлетворения и радости, поскольку наконец соединилось то, что, с их точки зрения, не должно было разъединяться. В России говорят об общественном консенсусе. Более того, согласно опросам ВЦИОМ, 78% придерживаются мнения, что аннексия пошла России на пользу, а не навредила ей. Такой убежденности россияне не демонстрировали никогда. В то, что от присоединения выиграл и Крым, верят 89% респондентов. И только 13% высказывают мнение о том, что противоречащая нормам международного права афера пошла России не на пользу", - сообщает издание.

Удивительный результат - в том числе и потому, что даже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на днях признал, что аннексия Крыма привела к многочисленным проблемам в российской экономике, продолжает Штайнер. Что касается голых фактов, то, по некоторым оценкам, речь идет о полутриллионе рублей (около 8 млрд евро), которые за прошедшие три года были вложены из российского бюджета в экономику полуострова. "Это более чем в полтора раза превосходит ВВП полуострова за 2015 год. Бюджет Крыма субсидируется из Москвы на 65% - в большей зависимости от Москвы находятся только такие северокавказские кризисные регионы, как Чечня, Ингушетия и Дагестан", - передает Die Welt.

"В период нефтяного бума, когда российская экономика в год росла до 7% и более, подобные суммы не стоили бы и обсуждений. Несмотря на то, что ВВП страны после непростого трехлетнего периода снова приходит в себя, стабильного роста все еще не наблюдается. А Крым - не единственная "большая стройка", которая с некоторых пор влетает России в копеечку", - замечает журналист.

"Кроме того, скорой отмены антироссийских санкций тоже не предвидится; ответные санкции, например, эмбарго на западную аграрную продукцию, также остаются в силе. При этом каждый россиянин, как выяснилось в ходе недавнего мониторинга Российской академии наук, теряет 4400 рублей в год только из-за этого эмбарго. И все потому, что запрет на ввоз приводит к росту цен на продукты питания", - говорится в статье.

"Русские, по всей видимости, к экономическим трудностям привыкли. (...) 59% опрошенных ВЦИОМ заявили о том, что готовы мириться с экономическими трудностями, если внешнеполитический курс страны останется неизменным. По мнению Михаила Мамонова, руководителя службы опросов ВЦИОМ, санкции стали рутиной и встроились в общие последствия экономического кризиса".

Что касается экономической ситуации в самом Крыму, то, как удалось выяснить РБК, энергоснабжение из России стабилизировалось, в конце прошлого года был открыт газопровод, по которому на полуостров поступает газ для производства электроэнергии. В этом году будет улучшено транспортное сообщение с Россией.

Правда, предприниматели в Крыму сетуют на то, что адаптация к российским законам и налоговой системе трудна и затратна. Кроме того, местные бизнесмены стали ощущать конкуренцию со стороны предпринимателей из России. В результате того, что российские банки не спешат активизировать свою деятельность на полуострове из-за боязни западных санкций, в Крыму сложно получить кредиты - это стимулирует развитие черного рынка финансовых услуг, говорится в статье.