Слишком маленькие даже для плохих шуток

Летом в них адски жарко, зимой - дико холодно: знаменитые панельные пятиэтажки эры Хрущева, в которых только в Москве проживает 1,6 млн человек, должны будут уступить в России место новым квартирам.

Корреспондент Die Welt Эдуард Штайнер приводит российский анекдот: "Почему рыбаки не любят рассказывать о рыбалке в коридоре "хрущевки"? Потому что улов руками не покажешь".

Когда оказываешься в домах 1950-1960-х годов постройки, становится уже не до шуток. Максимальная площадь квартиры составляет 65 квадратных метров, и когда-то это жилье было очень популярно. Между тем панельные постройки плохо изолированы от внешнего мира: летом в них жарища, зимой - холод, пишет автор.

"Российские власти сочли, что с этим надо покончить. В конце февраля шеф Кремля Владимир Путин в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным объявил о том, что снос пятиэтажек целесообразнее их реконструкции. По словам президента, это отвечает и ожиданиям москвичей", - передает издание.

Задача не из легких, констатирует Штайнер: "По словам Собянина, речь идет о 25 млн квадратных метров жилой площади - город планирует выложить за них 300 млрд рублей (4,8 млрд евро)".

"Сейчас люди проживают, по сути, в бетонных коробках, - замечает Штайнер. - В момент их строительства срок службы определялся в 25-30 лет". Они должны были простоять до наступления коммунизма, напомнил Собянин слова Хрущева, а тот был убежден, что это случится максимум через полвека.

Некоторым пятиэтажкам перевалило уже за 60 лет, и они не подлежат реконструкции, констатировал мэр. При этом в свое время они были простым и прогрессивным решением, позволившим справиться с жилищной проблемой. "После смерти Сталина в 1953 году они должны были прийти на смену баракам и коммуналкам, а к 1980-м каждая советская семья должна была получить отдельную квартиру", - передает корреспондент Die Welt.

В архитектурном плане при проектировании делалась ставка на функциональность построек, которая должна была прийти на смену классицизму советского образца. Строилось новое жилье невиданными для всего остального мира темпами, однако с точки зрения качества помещения значительно уступали просторным и высоким квартирам сталинской эпохи.

"Собянин не первый, кто понимает, что хрущевки изжили себя. Его предшественник Юрий Лужков еще в конце 1990-х начал реализацию программ по сносу пятиэтажек. С тех пор в Москве сровняли с землей около 6 млн квадратных метров жилых площадей. На месте снесенных были построены новые дома общей площадью 21 млн квадратных метров", - говорится в статье.

Инициатива Путина по сносу 8 тыс. домов (25 млн квадратных метров) является продолжением старого предприятия. "То, что Путин подстегивает своего вассала Собянина с реализацией этого вопроса, в Москве объясняют предстоящими выборами. В марте 2018 года в России пройдут президентские выборы, а осенью того же года - выборы мэра столицы", - напоминает читателям Штайнер.

По оценкам политолога Дмитрия Орлова, этот проект способен принести Собянину на 15%, а Путину на 7% больше голосов избирателей. Не в накладе останется и сам город: будет освобождено большое количество площадей под застройку, которые можно дорого продать. Москва спасет свой бюджет, поскольку должна будет меньше отчислять в госбюджет, добавляет Штайнер.