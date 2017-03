23 марта 2017 г. Том Гамбургер | The Washington Post Манафорт уволился, но его деловой партнер продолжает играть ключевую роль в деятельности Трампа "В среду Белый дом вновь попытался дистанцироваться от Пола Манафорта, экс-главы избирательного штаба президента Трампа", - отмечает The Washington Post. Манафорт "подвергается все более пристальным проверкам из-за его связей с российскими деловыми кругами", - поясняет журналист Том Гамбургер. Но Рик Гейтс, давний деловой партнер Манафорта, по-прежнему тесно вовлечен в деятельность Трампа как президента, считает издание. "Гейтс - один из четырех руководителей организации, действующей с благословения Трампа и отстаивающей его программу. На прошлой неделе он посетил Белый дом для встреч с чиновниками в рамках этой работы", - говорится в статье. "Через Манафорта Гейтс связан со многими из тех же "титанов бизнеса" с Украины и из России, в том числе с Олегом Дерипаской - российским олигархом, имеющем крепкие связи с президентом Путиным. В среду информагентство Associated Press сообщило, что у Манафорта, как минимум в период между 2005 и 2009 годами, был многомиллионный контракт с Дерипаской, направленный на содействие политическим интересам Путина", - пишет автор. Журналист сообщает: Манафорт признал факт заключения контракта с Дерипаской, но отрицал связь этого контракта и их прочих деловых отношений с российским правительством. Что касается Гейтса, то в интервью он сказал, что основная задача его работы - "поддержка фонда частных акций, созданного фирмой, строительства демократии и партийного строительства на Украине". Гейтс также признал свою роль как минимум в двух недавних спорных сделках с двумя разными олигархами, связанными с Путиным. "Обе сделки повлекли за собой судебные иски, в которых Гейтс фигурировал как партнер Манафорта", - пишет издание. Манафорт и Ричард Х.Дэвис создали фирму Davis Manafort в середине 1990-х. В 2006 году в нее пришел Гейтс. "В том году фирма начала обхаживать Дерипаску в качестве клиента, сообщив, что намерена создать фонд со сметой 200 млн долларов в целях инвестиций и приобретений частных акций преимущественно в России и на Украине", - пересказывает газета материалы одного из судебных дел. В 2014 году Дерипаска подал в суд на Гейтса и Манафорта, обвинив их в том, что они не отчитались за почти 19 млн долларов, предназначенные для инвестиций, и не вернули их. В среду официальный представитель Дерипаски Вера Курочкина распространила заявление, которое, по мнению корреспондента, означает, что иск, возможно, еще не отозван. Курочкина "сказала, что Дерипаска платил Манафорту не за работу, связанную с Россией, а за консультации по инвестициям, которые "являются предметом судебных претензий", говорится в статье. Автор описывает второй иск, от 2014 года: в нем "утверждалось, что Манафорт и Гейтс, пытаясь организовать сделку на 850 млн долларов на строительство роскошного жилья на месте отеля Drake в Нью-Йорке, инвестировали незаконные доходы украинского олигарха Дмитрия Фирташа от сделки с энергоносителями, которую он заключил с российской фирмой. Тот иск был отклонен". По словам автора, в тот же период Манафорт и Гейтс активно лоббировали в Вашингтоне "политические приоритеты" партии Виктора Януковича. "В 2012-2014 годах Гейтс организовал знакомства с двумя вашингтонскими лоббистскими фирмами - Podesta Group и Mercury - дабы они стали представителями European Center for a Modern Ukraine", - пишет журналист. Источник: The Washington Post