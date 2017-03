23 марта 2017 г. Дэниэл Хеннингер | The Wall Street Journal "Русский дом" Трампа "Повествование о вмешательстве России в президентские выборы в США превратилась в "комнату кривых зеркал", искажающую и принижающую всех и вся, кто подходит к ней близко: президентскую администрацию Трампа и демократов, конгрессменов, разведслужбы и журналистов", - пишет обозреватель The Wall Street Journal Дэниэл Хеннингер. "Наверно, Владимир Путин в Москве приятно удивлен тем, как легко подтолкнуть Америку к внутреннему саботажу", - добавляет он. По мнению автора, в первом из кривых зеркал маячит лицо Барака Обамы. Ссылаясь на статью в The New York Times от 1 марта текущего года (См. Администрация Обамы торопилась сохранить разведданные о российском хакерстве на выборах), он заключает: "Администрация Обамы дала толчок к волне статей со ссылками на анонимные источники - целому "цунами", которое сегодня захлестывает и парализует американское правительство". В "зеркале номер 2" отражается лицо Трампа, который справедливо пожаловался на происходящее, а затем затеял войну со всеми семнадцатью американскими разведслужбами. Зеркало номер 3 - слушания в комитете по делам разведки в Палате представителей США. "Его члены немедленно опустились до узкопартийной борьбы", - считает автор. Самое большое и кривое зеркало - у директора ФБР Джеймса Коми, полагает обозреватель. По его мнению, расследование российского вмешательства - нечто, похожее на "гидрант, с которого сорвана крышка". "Вряд ли этот гидрант сильно воспротивится реальной угрозе путинской пропаганды, но он станет фонтанировать непроанализированными, непроверенными историями, чтобы подогреть мелодрамы в прессе про нынешнюю президентскую администрацию и частных лиц-американцев", - говорится в статье. "Это зрелище подрывает доверие общества как к разведслужбам, так и к американским СМИ", - убежден автор. Обозреватель рекомендует: "Если это расследование заслуживает "двойки" по 10-балльной шкале, прекратите его. Если какие-то отдельные элементы заслуживают 8 баллов, обнародуйте их и примите надлежащие меры. Если кому-то нужен адвокат для защиты в суде, известите его немедленно". Напомнив о "Русском доме" из одноименного романа Ле Карре, автор замечает: "А этот, вашингтонский "Русский дом" организовал для американского народа фиаско с открытым финалом". Источник: The Wall Street Journal