23 марта 2017 г. Андерс Фог Расмуссен | The Wall Street Journal Только Трамп может заняться Украиной "Президент Трамп рвется продвигать свою внутриполитическую повестку, но вопросы о связях его штаба с Россией по-прежнему мешают ему в этом, - пишет в статье для The Wall Street Journal бывший премьер-министр Дании и генсек НАТО, а ныне основатель консалтинговой компании Rasmussen Global Андерс Фог Расмуссен. - Чтобы положить конец спекуляциям и выйти из неловкой ситуации, его администрация должна четко изложить свою политику в отношении России. Простейший способ сделать это - посвятить больше усилий прекращению войны на Украине, которую подкармливает Москва". Напомнив, как президент Рейган требовал у Горбачева снести Берлинскую стену, автор отмечает: "Сегодня раскол между Востоком и Западом символизируется не стеной, а опасным положением дел, закрепившимся на Украине". "Москва осталась в Донбассе, потому что Запад ей позволил, - полагает Расмуссен. - США могут продемонстрировать западную решимость, ужесточив наложенные на Москву санкции, и увеличить для России стоимость вмешательства [в украинские дела] посредством поставок Украине оборонительных вооружений". "Некоторые могут сказать, что для Трампа политически невозможно противостоять России после всего того, что происходило во время его кампании. Но Рейган показал, как демонстрация силы может изменить условия соглашения. Поведя себя жестко с Москвой, Трамп мог бы поставить в тупик своих критиков. А американское общество - в том числе большинство членов Конгресса - было бы радо возвращению к нормальным отношениям между США и Россией", - пишет Расмуссен. "В интересах каждого человека обезвредить тикающую бомбу замедленного действия в Восточной Украине и найти новую формулу взаимодействия. Для Киева это может означать большую безопасность, для Москвы - конец экономических санкций; а для президента Трампа это может стать гамбитом, который в конце концов прогонит российских демонов", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal