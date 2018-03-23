Взрыв гнева в пропутинском городе

Колумнист Bloomberg View Леонид Бершидский, комментируя происходящее в Волоколамске, где жители требуют закрыть мусорный полигон, пишет, что под кажущимся бесконечным терпением россиян кипит сильный гнев. "Но они не обратят этот гнев против президента Владимира Путина, даже если его друзья-миллиардеры несут прямую ответственность за их беды", - подчеркивает журналист.

Свалки - часть общенациональной проблемы, о которой Путину хорошо известно. В 2016 году он сетовал, что только половина мусора в России перерабатывается, остальное просто закапывается или остается гнить.

"В то же время у друзей Путина есть интересы в московском мусорном бизнесе", - отмечает авто. По данным Фонда борьбы с коррупцией, зять Геннадия Тимченко Глеб Франк является бенефициаром одного из крупнейших операторов по вывозу мусора в Москве. Других лидеров рынка, по сообщениям, контролируют сын генпрокурора Игорь Чайка и Роман Абрамович.

"Для Волоколамска свалка Ядрово недавно стала серьезной проблемой. С февраля в городе постоянно дурно пахло, и местные жители начали протестовать", - рассказывает Бершидский. "В воскресенье 70,27% голосов в Волоколамске было отдано за Путина. Разумеется, выборы были тщательно выстроены, но независимые наблюдатели не получали из Волоколамска никаких сообщений о грубой подтасовке голосов", - отмечает журналист.

Два дня спустя суд постановил оставить свалку открытой и оштрафовал владельца за нарушение санитарных правил. В среду десятки детей по всему городу были госпитализированы с симптомами острого отравления. Чиновники продолжали настаивать на том, что опасности для здоровья нет, но местные жители собрались у больницы, требуя правды.

Пришлось появиться губернатору Московской области Андрею Воробьеву и главе Волоколамского района. Главу района толкали, в губернатора довольно жестко летели снежки. Видео широко разошлось в сети. Десятилетняя Татьяна Лозова, которая указала на губернатора и жестом имитировала перерезание горла, немедленно стала героиней, рассказывает читателям Бершидский.

"Для тех, кто задается вопросом о непреходящей популярности Путина в России или считает, что результаты выборов были полностью сфальсифицированы, Волоколамск дает некоторые ценные сведения", - отмечается в статье.

"Происходящее с городом - прямое следствие того, как путинская клика управляет страной. Будущее существует только в выступлениях, в то время как бизнес делается сегодня и живет сегодняшним днем, невзирая на последствия. Чиновники лгут, даже когда истина всем очевидна, и суды не станут защищать обычных граждан, даже если аргументы в пользу такой защиты настолько отчетливы, что достаточно втянуть ядовитый воздух, чтобы их осознать. К рядовым россиянам относятся не лучше, чем к мусору, который складируют прямо у их домов государственные подрядчики с хорошими связями. И все же неотвратимый гнев не направлен на Путина", - пишет Бершидский.

Громоотводами для народного гнева могут служить соратники Путина, например Воробьев, отмечает журналист. "Местные власти теперь обещают прекратить вывоз мусора в Ядрово до конца этой недели. Если вонь исчезнет, негодование утихнет. Жизнь продолжится", - говорится в статье.