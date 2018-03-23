Власти США расследуют деятельность завода Kalashnikov во Флориде, имеющего связи с союзниками Путина

"Прокуратура США начала уголовное расследование деятельности завода во Флориде, который производит дробовики по образцу легендарного автомата АК-47 и управляется топ-менеджерами со связями с высокопоставленными союзниками российского президента Владимира Путина", - пишет журналист The Bloomberg Майкл Смит.

Прокуратура США в Майами ищет документы, связанные с заявкой Kalashnikov USA от 2015 года о налоговых льготах. "По словам источника, осведомленного о расследовании, федеральная прокуратура проверяет некие методы бизнеса, применяемые компанией RWC Group LLC - собственником завода Kalashnikov USA в Помпеноу-Бич", - пишет издание.

RWC Group заявила, что с 2014 года разорвала все связи с Россией и концерном "Калашников" и полностью соблюдает американские санкции.

Издание утверждает: "В заявке от апреля 2015 года на предоставление налоговых льгот на 162 тыс. долларов - документе, которого касается повестка федеральной прокуратуры, выданная на этой неделе - Kalashnikov USA сообщала, что планирует собирать на своем заводе в Помпеноу-Бич огнестрельное оружие из частей, импортируемых из России".

"Вдобавок в декабре 2016 года RWC Group утверждала в документах, поданных в суд, что все еще имела лицензию на производство и продажу огнестрельного оружия "Калашников", - утверждает автор.

Концерн "Калашников" заявил, что он, его менеджеры и акционеры не имеют никаких деловых отношений с Kalashnikov USA. "Но при ближайшем рассмотрении видно, как взаимосвязанные компании, некоторые из которых были созданы после того, как начались санкции, соединяют топ-менеджеров Kalashnikov USA с (гендиректором концерна "Калашников". - Прим. ред.) Криворучко. Например, Майкл Тиратурян указан в качестве старшего вице-президента Kalashnikov USA и одного из менеджеров ее родительской компании RWC Group. Он давний деловой партнер и друг Криворучко. Тиратурян - также один из менеджеров флоридских компаний, которые Криворучко учредил и использовал для приобретения кондоминиума за 2,4 млн долларов, яхты и роскошных автомобилей в Майами за последние 7 лет. Согласно документам, поданным в ведомства штата Флорида, Тиратурян также указан в качестве менеджера еще одной флоридской компании - Solomon Asset Management LLC - которая владеет 65% RWC Group", - пишет издание.

"В интервью в начале этого месяца Тиратурян сказал, что дружит с Криворучко, но отрицал, что сейчас поддерживает какие-либо деловые отношения", - пишет издание. "Все, что мы делаем, - по правилам, и, очевидно, мы не совершаем никаких нарушений", - заявил он.