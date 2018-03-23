Война против собак в России

Защитники животных протестуют против массового убийства бродячих собак в России перед проведением чемпионата мира по футболу, передает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"План ужасает, - пишет автор статьи Штефан Шолль. - 4500 бродячих собак должны быть отловлены в 2018 году в Екатеринбурге, 4050 из них должны умереть".

"Согласно плану собак 10 дней держат на карантине, 10% здоровых и не злых собак отбирают, оставшихся 90% усыпляют, - рассказала изданию Анна Вайман, руководительница фонда защиты животных "Зоозащита". - 10% собак стерилизуют и прививают от бешенства, они получают еще 20 дней отсрочки. Если их за это время никто не возьмет, их тоже убивают".

"В России идет война против собак. Именно перед чемпионатом мира по футболу, который начнется в июне, все чаще появляются сообщения о кампании уничтожения четвероногих", - отмечается в статье.

"Одиннадцать городов России будут утоплены в крови бездомных животных, - говорится в группе BloodyFifa2018 на Facebook. - Так поступали нацисты с людьми во время Второй мировой войны". Уже около 1,6 млн людей подписали петицию на сайте change.org, передает издание.

В целом убийство собак осуждается в России: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону собак отлавливают, стерилизуют, прививают и отпускают. Однако в действительности массовое убийство практикуется, кажется, чаще, чем дорогостоящее медицинское обслуживание бездомных животных.

По словам руководителя Союза жителей Астраханской области Олега Шеина, в прошлом году Астрахань выделила 280 тыс. евро на стерилизацию бродячих собак. Однако, как сообщают власти, на эти деньги было стерилизовано только 3% животных, остальные были убиты. При этом Астрахань совсем не относится к городам, в которых будет проводиться ЧМ, отмечается в статье.

Между тем министерство спорта поручило городам-участникам ЧМ обращаться с бродячими животными максимально гуманно. Для этого специально должны быть сооружены новые приюты - "задача, на которой снова можно заработать много денег", отмечает автор в заключение.