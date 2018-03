23 марта 2018 г. Хизер Стюарт, Дженнифер Рэнкин и Дэниэл Боффи | The Guardian ЕС отзывает своего посла из России, европейские лидеры поддержали Мэй по вопросу Солсбери "ЕС отозвал из Москвы своего посла после того, как лидеры континентальных стран поддержали позицию Терезы Мэй по вопросу о нападении в Солсбери", - сообщает The Guardian. "Несколько стран-членов ЕС готовились объявить о высылках дипломатов в попытке демонтировать шпионскую сеть Владимира Путина", - утверждают журналисты Хизер Стюарт, Дженнифер Рэнкин и Дэниэл Боффи. "После саммита в Брюсселе, где обсуждался ответ на атаку с применением нервно-паралитического газа в Солсбери, лидеры ЕС полностью поддержали премьера (Великобритании. - Прим. ред.), подписав заявление, в котором говорится, что "Россия с большой степенью вероятности несет ответственность" за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", - говорится в статье. Газета полагает, что это важное достижение для Мэй, поскольку ранее министры иностранных дел стран ЕС в своем заявлении не стали возлагать вину на Россию. "По некоторым сведениям, Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва обдумывают идею высылки российских дипломатов, о которой просит британское правительство, в рамках скоординированного удара по Москве", - пишет издание. Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала: "Мы все обдумываем такие меры". Перед ужином лидеров ЕС, на котором обсуждался этот вопрос, Мэй встретилась с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном. Газета цитирует слова неназванного пресс-секретаря канцелярии британского премьер-министра: "Великобритания, Германия и Франция вновь подтвердили, что не существует другого правдоподобного объяснения, кроме версии, что российское государство несло ответственность (за атаку в Солсбери. - Прим. ред.). Лидеры согласились с тем, что важно донести энергичный европейский сигнал в ответ на действия России, и договорились в ближайшие дни продолжить тесные контакты". "Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, как представляется, призвал перенести ЧМ по футболу из России в другую страну", - пишут авторы. Министр заявил: "В России все используется в политических целях, и позволить, чтобы Россия гордилась званием столицы этой мировой религии - футбола... по-моему, это не очень плодотворно, честно говоря". Источник: The Guardian