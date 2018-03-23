ЕС отзывает своего посла из России, европейские лидеры поддержали Мэй по вопросу Солсбери

"ЕС отозвал из Москвы своего посла после того, как лидеры континентальных стран поддержали позицию Терезы Мэй по вопросу о нападении в Солсбери", - сообщает The Guardian. "Несколько стран-членов ЕС готовились объявить о высылках дипломатов в попытке демонтировать шпионскую сеть Владимира Путина", - утверждают журналисты Хизер Стюарт, Дженнифер Рэнкин и Дэниэл Боффи.

"После саммита в Брюсселе, где обсуждался ответ на атаку с применением нервно-паралитического газа в Солсбери, лидеры ЕС полностью поддержали премьера (Великобритании. - Прим. ред.), подписав заявление, в котором говорится, что "Россия с большой степенью вероятности несет ответственность" за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", - говорится в статье. Газета полагает, что это важное достижение для Мэй, поскольку ранее министры иностранных дел стран ЕС в своем заявлении не стали возлагать вину на Россию.

"По некоторым сведениям, Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва обдумывают идею высылки российских дипломатов, о которой просит британское правительство, в рамках скоординированного удара по Москве", - пишет издание.

Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала: "Мы все обдумываем такие меры".

Перед ужином лидеров ЕС, на котором обсуждался этот вопрос, Мэй встретилась с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном.

Газета цитирует слова неназванного пресс-секретаря канцелярии британского премьер-министра: "Великобритания, Германия и Франция вновь подтвердили, что не существует другого правдоподобного объяснения, кроме версии, что российское государство несло ответственность (за атаку в Солсбери. - Прим. ред.). Лидеры согласились с тем, что важно донести энергичный европейский сигнал в ответ на действия России, и договорились в ближайшие дни продолжить тесные контакты".

"Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, как представляется, призвал перенести ЧМ по футболу из России в другую страну", - пишут авторы. Министр заявил: "В России все используется в политических целях, и позволить, чтобы Россия гордилась званием столицы этой мировой религии - футбола... по-моему, это не очень плодотворно, честно говоря".