23 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Дело Скрипаля": британская обида стала общеевропейской ЕС отозвал из Москвы посла - лидеры континентальных стран поддержали позицию Мэй по нападению в Солсбери. Некоторые страны не готовы признать, что, скорее всего, за атакой на бывшего российского шпиона стоит Россия и отказываются принять меры без стопроцентных экспертно-криминалистических доказательств, пишут СМИ. Российский посол в Лондоне живет в "альтернативной реальности", повторяя пословицу "Доверяй, но проверяй". После атаки с использованием ядовитого газа в Солсбери главы правительств стран ЕС поддержали Великобританию: они отозвали посла ЕС из Москвы и подчеркнули, что российской вине в деле Сергея Скрипаля нет убедительной альтернативы, сообщает Neue Zürcher Zeitung. До начала саммита Москва, кажется, пыталась оказать давление на глав европейских правительств, отмечает автор публикации. В четверг Кремль опубликовал сообщения о телефонных переговорах Путина с президентом Финляндии Саули Нийнистё и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. На открытии саммита Ципрас призвал к осторожности и заявил, что для расследования покушения необходимо время. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила в ответ, что с учетом поведения России для "странной дипломатии" нет места. Среди руководителей ЕС настроения разнятся, отмечает автор. Четкая позиция по отношению к России является промежуточной победой для Мэй и британской дипломатии, а также сигналом того, что Лондон и 27 стран ЕС, несмотря на "Брекзит", разделяют общие интересы в сфере внешней политики и безопасности, полагает автор. Конкретные шаги в отношении России на саммите не определены. Речь идет о санкциях, однако необходимо согласие всех 28 стран ЕС, напоминает издание. "Это был подходящий день для визита Терезы Мэй в Брюссель с целью обосновать необходимость европейской солидарности", - пишет The Times: два года назад произошел двойной теракт в Брюсселе, а год назад - у Вестминстерского дворца в Лондоне. "Эти угрозы, как и недавнее применение нервно-паралитического вещества в Солсбери, должны были укрепить общий хребет ЕС. Даже после того, как Британия покинет ЕС, должно быть ясно, что у нас есть общие враги, и мы должны продемонстрировать общую непоколебимость перед их лицом", - говорится в редакционной статье. "К сожалению, некоторые страны ЕС не готовы признать, что, скорее всего, за атакой в Солсбери на бывшего российского шпиона и его дочь стоит Россия. Устраивая проволочки, отказываясь принять меры без стопроцентных экспертно-криминалистических доказательств, эти страны играют на руку Владимиру Путину", - считают авторы статьи, упоминая такие государства, как Греция, Венгрия, Болгария и Словакия. "Настал момент, когда ЕС в итоговом коммюнике должен посмотреть в глаза реальности. При его поддержке будет более эффективной заморозка российских государственных активов, тщательная проверка приобретения россиянами недвижимости и отказ в выдаче виз нарушителям прав человека. Для государств ЕС было бы полезно выставить из посольств российских шпионов, и им стоило бы задуматься об аресте самолетов "Аэрофлота", на которых в прошлом в Британию прилетали устроители атак", - говорится в статье. "Британия не требует от партнеров нанесения ущерба самим себе - только единого и мощного сигнала вредоносному режиму о том, что он слишком далеко зашел", - заключает издание. "ЕС отозвал из Москвы своего посла после того, как лидеры континентальных стран поддержали позицию Терезы Мэй по вопросу о нападении в Солсбери", - сообщает The Guardian. После саммита в Брюсселе подписано заявление, в котором говорится, что "Россия с большой степенью вероятности несет ответственность" за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии". Газета полагает, что это важное достижение для Мэй, поскольку ранее министры иностранных дел стран ЕС не стали возлагать вину на Россию. "По некоторым сведениям, Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва обдумывают идею высылки российских дипломатов, о которой просит британское правительство, в рамках скоординированного удара по Москве", - пишет издание. Перед ужином лидеров ЕС, на котором обсуждался этот вопрос, Мэй встретилась с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном. Газета цитирует слова неназванного пресс-секретаря канцелярии британского премьер-министра: "Великобритания, Германия и Франция вновь подтвердили, что не существует другого правдоподобного объяснения, кроме версии, что российское государство несло ответственность (за атаку в Солсбери. - Прим. ред.). Лидеры согласились с тем, что важно донести энергичный европейский сигнал в ответ на действия России, и договорились в ближайшие дни продолжить тесные контакты". "Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, как представляется, призвал перенести ЧМ по футболу из России в другую страну", - пишут корреспонденты. Министр заявил: "В России все используется в политических целях, и позволить, чтобы Россия гордилась званием столицы этой мировой религии - футбола... по-моему, это не очень плодотворно, честно говоря". Страны ЕС ужесточили тон в адрес России в связи с отравлением бывшего двойного агента в Великобритании, сообщает Die Zeit. Посол России в Германии остро отреагировал на итоговую декларацию саммита ЕС, в которой главы государств и правительств Евросоюза выразили солидарность с Британией и поддержали обвинения Лондона в адрес Москвы. "Подобный язык неприемлем", - заявил в беседе с Neue Osnabruecker Zeitung Сергей Нечаев. Он подтвердил предложение России по сотрудничеству с международным сообществом в рамках расследования покушения в Солсбери. "Однако мы выступаем против ультиматумов и бездоказательной клеветы вкупе с неподобающими высказываниями и параллелями", - отметил Нечаев. Евросоюз отозвал из России своего посла для консультаций. Отравление представляет собой "серьезнейший вызов нашей общей безопасности", говорится в декларации Совета Европы. При этом члены Евросоюза не договорились о новых санкциях. Как заявлялось, последствия будут зависеть от того, какие ответы предоставит Россия. "Венгрия и Греция вначале колебались называть Россию предполагаемым виновником произошедшего. По словам премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, уместно высказать свою солидарность Британии, однако следует провести расследование. Президент Литвы Даля Грибаускайте рассматривает возможность высылки российских дипломатов", - говорится в статье. Тереза Мэй обвинила Москву и лично президента Путина в "дерзкой и бесцеремонной атаке". По ее словам, атака с применением нервно-паралитического вещества стала "еще одним примером российской агрессии на пространстве от Западных Балкан до Ближнего Востока", передает издание. "Вчера в резиденции российского посла в Лондоне все было как в альтернативной вселенной, где Россия - ведущий защитник прав человека и борец за соблюдение международного права, где она не имеет ровно никакого отношения к покушению на убийство бывшего сотрудника российских спецслужб и его дочь, совершенному в Британии", - пишет журналистка The Times Дебора Хейнс. По крайней мере, именно это стремился выразить Александр Яковенко во время пресс-конференции. Он стремился "посеять сомнения в утверждениях Терезы Мэй, согласно которым Россия несет ответственность за применение нервно-паралитического газа 4 марта. Он дважды сослался на русскую пословицу "Доверяй, но проверяй", которую твердил Рональд Рейган, и сказал, что другие страны хотят, чтобы Великобритания предъявила твердые доказательства". "Яковенко отказался ответить, как он отреагирует, если ему представят четкие, подтвержденные российскими следователями доказательства виновности Кремля. Уйдет ли он в отставку в знак негодования? Он этого не сказал", - пишет издание. В последние месяцы между Парижем и Москвой возникает все больше спорных вопросов, остужающих надежды на франко-российское сближение, которое культивировал Эммануэль Макрон, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. "К аннексии Крыма, дестабилизации Украины добавились дело Скрипаля, ужесточение российской ядерной доктрины и различные вето в Совбезе ООН", в том числе по крайне важному для Франции вопросу о химических атаках режима Асада, указывает Лассер. По двум досье - Украина и Сирия - метод Макрона наталкивается на кремлевские стены. В интересах России оказалось отказываться от умиротворения в Сирии и каких-либо уступок по Украине и попустительствовать распространению химического оружия на Ближнем Востоке. "Брекзит", непредсказуемость Трампа и политические затруднения Меркель выдвинули Макрона на роль лидера на международной арене, пишет Лассер. "Задача во внешнеполитической сфере, объявленная французским президентом, похожа на задачу Путина в ходе его третьего мандата: вернуть свою страну в центр международной дипломатической игры. Только методы различны: для России это происходит посредством фронтального противостояния с западным лагерем, с целью его ослабления, а для Эммануэля Макрона - избранного с европейской программой - посредством его усиления", - поясняет Татьяна Кастуева-Жан, эксперт из IFRI. Однако все стратегические и жизненно важные альянсы Франции после окончания Второй мировой войны атакованы с российского фронта: Евросоюз, франко-немецкий тандем и трансатлантические отношения, подытоживает Лассер. "Чуть более пяти лет назад командующий российскими Вооруженными силами генерал Валерий Герасимов произнес в Кремле речь о будущем боевых действий", - пишет обозреватель The Telegraph, главный редактор The Spectator Фрейзер Нельсон. "Чтобы разгромить врага, вам не нужны пушки и танки, сказал он: в наше время есть более эффективные способы одержать победу. Взломы компьютеров, телепропаганда, криминальные аферы - все это может подействовать на нервы противника и ослабить альянсы. Это стало известно под названием "доктрина Герасимова", и ее последние по времени жертвы все еще лежат в больнице в Солсбери. Это не столько объявление войны, сколько напоминание о войне, которая уже идет", - полагает автор. "Часто говорят, что Путин (...) завяз в менталитете холодной войны. Но теперь он великолепно владеет тактиками XXI века; это Запад завяз в 80-х годах ХХ века. Мы взираем на дело Скрипаля озадаченно, гадая, почему вдруг Путин отказался выполнять договоренность об обмене шпионами - в советские времена так никогда не делалось. Но холодная война была временем правил, протоколов и процедур. Новые правила Москвы - это хаос, ложь и непредсказуемость. Если ваш противник может cправляться только с определенностями, считайте, что вы его уже победили. Отправьте в Крым военных в одежде без знаков различия - и он ваш", - пишет Нельсон. Британское правительство "думает о привлечении трех ресурсов: кибернетических средств ведения войны, многочисленной постоянной армии, а также Всемирной службы BBC, которая считается мощным оружием информационной войны", говорится далее. Мэй абсолютно правильно делает, когда просит европейских союзников отнестись к российской угрозе серьезно, но есть масса того, что нужно сделать в своей стране, отмечает журналист. Правительство Мэй заявило, что Россия "показала себя как стратегический противник, а не как стратегический партнер". Новый конфликт с новыми правилами - то, к чему Путин полностью готов. Вопрос: "А мы готовы?