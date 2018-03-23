Франко-российские отношения ослаблены делом Скрипаля

В последние несколько месяцев между Парижем и Москвой возникает все больше спорных вопросов, остужающих надежды на франко-российское сближение, которое культивировал Эммануэль Макрон, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

"Отношения изначально были "хромающими", - говорится в статье. - Макрон никогда не был излюбленным кандидатом Путина, предпочитавшего ему Франсуа Фийона и Марин Ле Пен. Кремль попытался повлиять на французские выборы, ведя кибератаки против предвыборного штаба Макрона. Но, как только Макрон был избран, он сумел восстановить отношения, пригласив своего российского коллегу в Версальский дворец. Там в великолепной Галерее битв он произнес открытую и бескомпромиссную речь".

"Непреклонный" диалог "без обиняков", "последовательная" политика, но "без попустительства", - таким способом Макрон намеревался возродить голлистско-миттерановскую традицию французской дипломатии, пообещав, что он будет разговаривать со всеми, передает автор.

Применительно к России данный метод, очищенный от идеологической позиции и основанный на прагматизме, предвещал активизацию двусторонних отношений, отмечает Лассер.

Несмотря на санкции, франко-российская торговля вернулась к росту, говорится далее. Символом ожидаемого сближения должен был стать визит Макрона в Россию в конце мая.

"Однако за нескольких месяцев накопилось множество спорных вопросов. К аннексии Крыма, дестабилизации Украины добавились дело Скрипаля, ужесточение российской ядерной доктрины и различные вето в Совбезе ООН, в частности по крайне важному для Франции вопросу о химических атаках сирийского режима, который поддерживает Москва", - указывает Лассер.

По двум досье, стоящим во главе двусторонних отношений, - Украина и Сирия - метод Макрона наталкивается на кремлевские стены. В интересах России оказалось отказываться от умиротворения в Сирии и каких-либо уступок по Украине и попустительствовать распространению химического оружия на Ближнем Востоке. "Это возвращение к принципу реальности", - прокомментировал один неназванный дипломат.

"Брекзит", непредсказуемость Трампа и политические затруднения Меркель выдвинули Макрона на роль лидера на международной арене, пишет Лассер.

"Задача во внешнеполитической сфере, объявленная французским президентом, похожа на задачу Путина в ходе его третьего мандата: вернуть свою страну в центр международной дипломатической игры. Только методы различны: для России это происходит посредством фронтального противостояния с западным лагерем, с целью его ослабления, а для Эммануэля Макрона - избранного с европейской программой - посредством его усиления", - поясняет Татьяна Кастуева-Жан. Эксперт из IFRI продолжает: "Двусторонние франко-российские отношения будут продвигаться вперед при условии, что они не подвергнут опасности альянсы и не будут угрожать Франции маргинализацией среди стран Запада".

Однако все стратегические и жизненно важные альянсы Франции после окончания Второй мировой войны атакованы с российского фронта: Евросоюз, франко-немецкий тандем и трансатлантические отношения, подытоживает Лассер.