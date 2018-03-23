Макрон разжигает легко воспламеняющуюся Францию

Президент выказал "переменчивый и незрелый деспотизм" по отношению к наиболее уязвимым слоям общества во Франции, не атакуя важнейшие проблемы, такие как радикальный исламизм, пишет обозреватель Le Figaro Иван Риуфоль.

Макрон видит себя в роли "защитника и амбициозного завоевателя", он слишком любит себя, чтобы прислушиваться к обществу, полагает автор статьи.

Властного и решительного характера недостаточно для того, чтобы сделать даже из такого талантливого человека, как Макрон, символ сильного государства, считает обозреватель.

По сути, президентский метод достаточно рискован. Тем более что голос гражданского общества уже не слышен. Авторитарность главы государства сродни мнимому упрямству. Взваливая вину на слабых, а не на сильных, он порождает несправедливость, разочарование, злопамятство. Помимо железнодорожников, это сказывается на пенсионерах, сельских жителях, среднем классе, автомобилистах, безработных. Параллельно глава государства занимает примирительную позицию в отношении радикального ислама, в то время как эта тоталитарная идеология требует своего особого места во Французской Республике. В частности, выступая против подобной пассивности, сто интеллектуалов всех мастей, в том числе ваш покорный слуга, подписали во вторник в дискуссионной рубрике Le Figaro открытое письмо "Нет исламскому сепаратизму".

Трансагрессивность, которой кичится глава государства, маскирует его укоренение в приспособленчестве. Нет ничего более банального, например, чем демонизировать Владимира Путина. Макрон не преминул это сделать. Отравление в Солсбери (Англия) российского двойного агента незамедлительно было приписано Великобританией, поддержанной Францией, "путинскому Кремлю", хотя не было предоставлено никаких доказательств. Результат: наставления западного лагеря способствовали плебисциту Путина, переизбранного в воскресенье на четвертый мандат с 76% голосов. Во вторник в Le Figaro вдова Александра Солженицына Наталья назвала "очень разочаровывающим и даже печальным" решение Макрона бойкотировать российских писателей на книжной выставке в Париже. На самом деле, многие из них противостоят лидеру России и его методам, мало демократическим по своей сути. Однако выбирать Путина в качестве угрозы - значит подталкивать Россию в объятия Китая, Ирана, Турции, полагает обозреватель.

Запад ошибся и наметил не того врага: сражаться надо лишь с воинствующим исламом. Это Путин пришел на помощь христианам Востока, преследуемым "Исламским государством"*. Это Европа и США бросили своих курдских союзников из анклава Африн (Сирия): в воскресенье этот очаг сопротивления был окружен турецкими войсками Реджепа Тайипа Эрдогана. Новый султан, исламист внутри НАТО, намерен продолжить свои сирийские завоевания при поддержке джихадистов, с которыми воевали курды, при участии их замечательных женщин-воинов. Но кто в западном лагере, столь скором на чтение морали Путину, решится изобличить Эрдогана и его двойную игру? Один Франсуа Олланд выявил его измену на страницах Le Monde: "Кто он, этот турецкий союзник, который наносит удар по нашим собственным союзникам при наземной поддержке джихадистских войск?" Перед лицом столь экзотического Ганелона (персонаж французского эпоса, приемный отец Роланда, предатель, обрекший его на гибель. - Прим. ред.), как коварный Эрдоган, Европа покорилась, комментирует Риуфоль.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.