В России Госдума и журналисты столкнулись с первым публичным случаем сексуальных домогательств

Нижняя палата российского парламента, впервые охваченная скандалом о сексуальных домогательствах, оправдала депутата, обвиненного тремя журналистками, пишет корреспондент французской Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Несколько независимых СМИ, в том числе телеканалы "Дождь", RTVi, радиостанция "Эхо Москвы" и информагентство РБК, в четверг 22 марта объявили о своем намерении бойкотировать Госдуму, нижнюю палату российского парламента, после принятого ею решения закрыть дело Слуцкого. 50-летний депутат Леонид Слуцкий, председатель международного комитета, стал первой в России публичной персоной, обвиненной в сексуальных домогательствах, говорится в статье.

Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и "Новая газета" также указали, что они ставят точку в отношениях со Слуцким и комиссией по этике. Интернет-издание Republic, со своей стороны, выдвинуло идею, подхваченную другими, при упоминании "Госдумы" добавлять в скобках: "Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства". В качестве ответа спикер Госдумы Вячеслав Володин дал понять, что аккредитация журналистов, объявивших о бойкоте Госдумы, приостановлена, сообщает Мандро.

Армрестлинг между Госдумой и СМИ усилился после заседания в закрытом режиме в среду комиссии по этике Госдумы, уполномоченной рассмотреть это дело: "нарушения поведенческих норм со стороны Слуцкого нет" - таково было решение комиссии после часовых дебатов, указывает корреспондент.

Присутствовали две журналистки из трех, которые в начале марта рассказали о том, как они стали жертвами домогательств со стороны депутата - Фарида Рустамова, корреспондент "Русской службы Би-би-си", и Дарья Жук, продюсер телеканала "Дождь", описывает автор статьи.

"Однако обе журналистки не были выслушаны по существу и не удостоились ни малейшего сочувствия, напротив, им пришлось подвергнуться язвительным намекам со стороны 14 депутатов (трое из них - женщины), входящих в состав комиссии по этике. Кто-то выдвигал на первый план то, что разоблачения были сделаны через длительное время после свершившихся фактов, кто-то спекулировал на понимании понятия о согласии, кто-то изобличал заговор, нацеленный на дестабилизацию России и ее президента", - пишет Мандро.

В конце концов комиссия по этике, где больше не заседает ни один депутат, не утвержденный властью, вынесла решение, тем самым ликвидируя первый скандал такого рода, которым она оказалась охвачена, комментирует автор.

Никоим образом не огорченный Слуцкий вышел с улыбкой на лице. "Вам не стыдно?" - спросила его одна журналистка. "Нет", - ответил он, а затем объявил о своей радости по поводу рождения внука.

В независимых от власти редакциях разразился гнев, говорится в статье. "Думская комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров", - отреагировал на своем сайте РБК. Госдума "теперь считается небезопасным местом для работы журналистов обоих полов - вы никогда не знаете, каковы предпочтения депутата", дополнила радиостанция "Эхо Москвы". Таков был ее ответ спикеру Госдумы Вячеславу Володину, который в момент разоблачения домогательств заявил прессе: "Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу".

В четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков четырежды отказался комментировать решение Госдумы, аргументируя тем, что "это вопрос, который не относится к компетенции администрации президента".

Также по теме:

Российские СМИ бойкотируют парламент после решения комиссии, вынесенного по делу о домогательствах (The New York Times)