23 марта 2018 г. Олег Мацнев | The New York Times Российские СМИ бойкотируют парламент после решения комиссии, вынесенного по делу о домогательствах В четверг многочисленные российские СМИ поклялись, что ограничат освещение деятельности Госдумы, сообщает The New York Times. Это произошло через день после того, как комиссия Госдумы по этике оправдала депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах, поясняет журналист Олег Мацнев. "С тех пор, как на Западе возникло движение #MeToo, бойкот стал первой широкой публичной акцией, которая привлекла внимание к сексуальным домогательствам", - говорится в статье. Напомнив об обвинениях в адрес Слуцкого, которые публично выдвинули три журналистки, издание сообщает: "Слуцкий отрицал все обвинения и воспользовался Facebook, чтобы насмехаться над обвинительницами, предложив, что он и другие депутаты поделят их и позаботятся о них. Он и некоторые другие коллеги-депутаты, в том числе спикер Думы Вячеслав Володин, предположили, что эти обвинения - часть антироссийской кампании накануне президентских выборов в России". "Однако как минимум один парламентарий - Оксана Пушкина - встала на сторону журналистов. Она обещала представить на рассмотрение поправку к российскому закону, которая создала бы юридический механизм для судебного преследования за сексуальные домогательства (сейчас такового нет)", - говорится в статье. "В среду парламентская комиссия по этике рассмотрела дело, изучая доказательства, в том числе запись разговора, в котором Слуцкий предложил журналистке Русской службы "Би-би-си" стать его любовницей. В тот же день комиссия по этике постановила, что не заметила "нарушений в поведении" Слуцкого (в английском тексте - "никаких нарушений стандартов поведения". - Прим. ред.)", - говорится в статье. Также по теме: В России Госдума и журналисты столкнулись с первым публичным случаем сексуальных домогательств (Le Monde) Источник: The New York Times